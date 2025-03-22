مسلسل فهد البطل الحلقة 21.. ولاء تحاول التقرب من فهد وتوفيق التمساح يقرر الانتقام منه

شهدت الحلقة 21 من مسلسل فهد البطل تطورات درامية مثيرة، حيث اكتشفت "كناريا" ميرنا نور الدين حملها من "فهد" أحمد العوضي.

ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 21

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 21، أخبر "فهد" شقيقته "راوية" كارولين عزمي بأنه انتقم من "شامل" محسن منصور، الشخص الذي كان وراء تدبير حادثة اغتصابها على يد "هاشم" مجدي بدر، وشهدت الحلقة أيضًا اتفاقًا بين "فهد البطل" و"المعلمة فايزة الشبح" لسرقة شحنة المخدرات الخاصة بـ"توفيق التمساح"، حيث رتب "فهد" موعد التسليم.

مسلسل فهد البطل

وتمكنت مجموعة "فايزة الشبح" من تنفيذ الهجوم على رجال "نادر التمساح"، حيث أطلقوا عليهم النار واستولوا على الشحنة، لكن المفاجأة جاءت بعد تنفيذ العملية، حين رفعت "فايزة الشبح" السلاح في وجه "فهد"، بعدما كشفت سره المتعلق بابنها "ضياء".

كما استعادت "كناريا" وعيها عقب حادث الاعتداء الذي تعرضت له في السوق، كما حاولت شقيقتها "ولاء" التقرب من "فهد" وعرضت عليه الزواج، لكنه رفض ذلك وأكد لها أنها بمثابة شقيقته الصغيرة، وهذا دفعها لاحتضانه، لكنه قابل تصرفها بصفعة قوية على وجهها.

وفي نهاية الحلقة، تسبب "فهد البطل" في خسارة "توفيق التمساح" وابنه لشحنة المخدرات لصالح "فايزة الشبح"، ثم قرر "توفيق" الانتقام منه، حيث قام بالقبض عليه ووجه سلاحه نحوه، في مشهد يوحي بمواجهة حاسمة في الحلقات المقبلة.

مسلسل فهد البطل



أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل عبر قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، أما مواعيد إعادته فهي كالتالي الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحاً، ويعرض أيضاً عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد مرة أخرى الساعة 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض أيضاً على قناة ART حكايات في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وكذلك الساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضه على قناة ART حكايات 2 في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

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