مسلسل فهد البطل الحلقة 17..فهد يكشف أسرار زواجه من ابنة توفيق التمساح لكناريا

شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل فهد البطل، مواجهة "عمرو بيه" أحمد ماجد صدمة كبيرة عندما أخبر والده "غلاب" أحمد عبد العزيز بأن "آسيا" يارا السكري حامل، وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه.

ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 17



ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 17 أخبرت "نعيمة" غادة طلعت صديقتها "عجيبة" صفوة بمفاجأة، حيث تكشف لها أن ابن طبيب البلدة يقيم في الفندق الذي تعمل فيه يحاول التقرب منها، لترد عليها عجيبة بأن والده، وهو طبيب البلدة، لن يتردد في فعل أي شيء لإرضاء ابنه.

مسلسل فهد البطل

احداث مسلسل احمد العوضي

كما كشف "فهد" أحمد العوضي لكناريا ميرنا نور الدين عن قصته الحقيقية وأسباب زواجه من ابنة "توفيق التمساح" محمود البزاوي، ثم ذهب "شوقي" حجاج عبد العظيم إلى منزل "فهد" وأخذ ابنة "كناريا" منها، باعتبارها مسجلة باسمه، ثم ساومها على استعادة طفلتها نظير انفصالها عن "فهد".

كما شهدت الحلقة حادثًا مأساويًا، حيث تعرضت "راوية" كارولين عزمي شقيقة فهد، لحادث سير نقلت على إثره للمستشفى، ليُكشف لاحقًا أن الحادث مدبّر، وأن وراءه مجدي بدر، و"شوقي" حجاج عبد العظيم، ومحسن منصور، وأتضح أيضاً أنها تعرضت للاغتصاب.

مسلسل فهد البطل



أبطال مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.





مواعيد عرض مسلسل فهد البطل



يعرض مسلسل فهد البطل عبر قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، أما مواعيد إعادته فهي كالتالي الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحاً، ويعرض أيضاً عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد مرة أخرى الساعة 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض أيضاً على قناة ART حكايات في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وكذلك الساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضه على قناة ART حكايات 2 في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

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