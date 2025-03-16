مسلسل فهد البطل الحلقة 15.. توفيق التمساح يعرض ابنته للزواج من فهد

في الحلقة 15 من مسلسل فهد البطل، الذي ينافس بقوة في سباق دراما رمضان 2025، تصاعدت الأحداث بشكل مثير، حيث واجه "فهد" أحمد العوضي صدمة كبيرة عندما رأى شقيقته "راوية" كارولين عزمي داخل أحد الكباريهات، خلال توجهه لمقابلة "نادر" حمزة العيلي.

ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 15

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 15 كما عرض "توفيق التمساح" محمود البزاوي على فهد أن يتزوج من ابنته "آسيا" يارا السكري، ومنحه مهلة 48 ساعة لكي يرد عليه، كما أخبر "شوقي" حجاج عبد العظيم زوجته، التي تلعب دورها الفنانة عايدة رياض بنيته بأن يتزوج من فتاة عشرينية، ثم قام بطردها من منزله، هذا الموقف الصعب جعلها تلجأ إلابنتها "كناريا" ميرنا نور الدين في ليلة صباحيتها.

مسلسل فهد البطل

كما شهدت الحلقة15 من مسلسل فهد البطل حادثًا مأساويًا، حيث تم نقل "آسيا" يارا السكري للمستشفى عقب تعرضها لحالة خطيرة كادت أن تنهي حياتها، ليكتشف "عمرو بيه" أحمد ماجد فور وصوله للمستشفى أن آسيا حاولت الانتحار.

أبطال مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.

أحمد العوضي

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل عبر قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، أما مواعيد إعادته فهي كالتالي الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحاً، ويعرض أيضاً عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد مرة أخرى الساعة 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض أيضاً على قناة ART حكايات في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وكذلك الساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضه على قناة ART حكايات 2 في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

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