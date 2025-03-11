مواعيد عرض مسلسل فهد البطل والقصة المشوقة لدراما الأكشن الرمضانية

يترقب عشاق الدراما الرمضانية عرض الحلقة الثامنة من مسلسل "فهد البطل"، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي، ويُعد من أكثر المسلسلات المنتظرة في رمضان 2025. المسلسل يُعرض عبر مجموعة من القنوات الفضائية، إلى جانب توفره على المنصات الرقمية، ما يتيح للجمهور مشاهدته في أي وقت.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "فهد البطل"

يتم عرض المسلسل على عدد من القنوات، مع توفير عدة مواعيد للإعادة، مما يتيح للجمهور مرونة في المشاهدة. وجاءت المواعيد كالتالي:

قناة ON العرض الأول: 9:45 مساءً الإعادة الأولى: 6:45 صباحًا

قناة ON دراما العرض الأول: 12:00 منتصف الليل الإعادة الأولى: 12:00 ظهرًا الإعادة الثانية: 4:30 مساءً

قناة الحياة العرض الأول: 10:45 مساءً الإعادة الأولى: 5:00 صباحًا الإعادة الثانية: 10:45 صباحًا

منصة Watch Itتتاح الحلقات إلكترونيًا بالتزامن مع العرض التلفزيوني، مما يمنح المشاهدين فرصة متابعتها في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل "فهد البطل" وأبطاله

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، يجمع بين الأكشن والصراعات الصعيدية. تحكي القصة عن فهد، شاب صعيدي يواجه ظلمًا شديدًا في قريته، ما يدفعه للهرب إلى القاهرة بحثًا عن حياة جديدة بعيدًا عن المشاكل التي لاحقته. لكنه سرعان ما يجد نفسه في دوامة جديدة من الصراعات، بعدما تتعرض شقيقته لحادث مأساوي، ليبدأ رحلة انتقام شرسة لاستعادة حقها، في إطار مليء بالتشويق والإثارة.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما المصرية، على رأسهم أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.

المسلسل من تأليف: محمود حمدان

إخراج: محمد عبد السلام

إنتاج: شركة سينرجي

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