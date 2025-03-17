مسلسل فهد البطل الحلقة 16..صدمة عمرو بيه بعد اكتشاف زواج آسيا ونادر يضغط على فهد بفيديو صادم لراوية

كشفت الحلقة 16 من مسلسل فهد البطل عن أحداث متصاعدة ومفاجآت درامية قوية، منها تلقى "عمرو بيه"أحمد ماجد صدمة قوية عقب اكتشافه زواج "آسيا" يارا السكري من "فهد البطل" أحمد العوضي، حيث اتجه لمنزلها بعدما تجاهلت مكالماته.

ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 16

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 16، أصبحت "آسيا"، بذلك الزوجة الثانية بعد "كناريا" ميرنا نور الدين، لكن المفاجأة الكبرى كانت اعتراف فهد لشقيقته "راوية" كارولين عزمي بأن موافقته على زواجه من آسيا جاءت بسببها، لأنه أراد حمايتها من فضيحة قد يتسبب بها "نادر" حمزة العيلي.

مسلسل فهد البطل

قام "نادر" بالضغط على "فهد" من أجل الموافقة على الزواج من شقيقته "آسيا"، بعدما أرغمه على مشاهدة فيديو صادم ظهرت فيه شقيقته "راوية" وهي تقوم بالرقص داخل الكباريه، كما قام فهد بصفع زوجته الأولى كناريا بعد حديثها بطريقة غير لائقة عن شقيقته راوية، كما ذهب فهد للكباريه لكي يأخذ شقيقته راوية بالقوة، من أجل إعادتها للمنزل، لكنه لم يكتفِ بذلك، بل تعدى عليها أيضاً بالضرب.





أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.

أحمد العوضي



مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل عبر قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، أما مواعيد إعادته فهي كالتالي الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحاً، ويعرض أيضاً عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد مرة أخرى الساعة 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض أيضاً على قناة ART حكايات في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وكذلك الساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضه على قناة ART حكايات 2 في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

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