مسلسل فهد البطل الحلقة 18..نادر التمساح يفاجئ فهد بطلب الزواج من شقيقته راوية

شهدت الحلقة الـ18 من مسلسل فهد البطل، مفاجأة نادر التمساح لفهد خلال وقفه مع صديقه ريكو حيث زاره ليعلن عن رغبته في الزواج من شقيقته "راوية" كارولين عزمي، وأخبره نادر أنه على دراية بكل ما حدث معها، لكنه لا يزال متمسكًا برغبته في الزواج منها، في البداية رفض فهد بشدة، موضحًا أن هناك شخصًا آخر سبق وتقدم لخطبتها، لكن راوية خرجت عن صمتها وأعلنت موافقتها على الزواج من نادر أمام الجميع.

ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 18

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة الـ18.. تمكن "عمر" أحمد ماجد، نجل "غلاب" أحمد عبد العزيز، من السيطرة على سيارة تحمل شحنة مخدرات، ليتضح لاحقًا أنها تابعة لوالده "غلاب" وشريكه "توفيق التمساح" محمود البزاوي، هذا التصرف أثار غضب الأخير، الذي اتجه على الفور إلى "غلاب" وحذره بأن عمر ليس ابنه الحقيقي وعليه ألا ينسى ذلك، وطالبه بإبعاده عن طريق مكافحة المخدرات، وإلا ستكون العواقب وخيمة.

مسلسل فهد البطل

تفاصيل مسلسل احمد العوضي الحلقة 18

شهدت تلك الحلقة مواجهة بين "غلاب و"توفيق التمساح" محمود البزاوي، حيث عبر "غلاب" عن استيائه الشديد نتيجة زواج "آسيا" من رجل آخر، بدلًا من ابنه "عمر" معتبرًا أن الأمر لم يكن ليحدث لولا تدخل "التمساح".

كما اشتعلت المواجهة بين "فهد البطل"أحمد العوضي و"نادر التمساح" حمزة العيلي، حيث لم يتمالك "فهد" أعصابه وتوجه إلى "نادر" وقام بضربه بعنف، ورغم محاولات الأخير لتهدئته، لكنه لم يهدأ حتى رفع "نادر" سلاحه في وجهه، مطالبًا إياه بالاستماع إليه لمعرفة الحقيقة، فقد كان "فهد" مقتنعًا بوجود خيانة وتلاعب في الأمر، لكنه لم يكن يعلم أن كل ما حدث كان نتيجة مخطط دبره "شامل"، والذي تسبب في هذا الخلاف الكبير بينه وبين "نادر"، وممع استمرار التوتر، بدأ "نادر" في البحث عن المتسبب الحقيقي في هذه المؤامرة التي فرقت بينه وبين "فهد".

مسلسل فهد البطل



أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل عبر قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، أما مواعيد إعادته فهي كالتالي الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحاً، ويعرض أيضاً عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد مرة أخرى الساعة 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض أيضاً على قناة ART حكايات في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وكذلك الساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضه على قناة ART حكايات 2 في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

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