مسلسل فهد البطل الحلقة 19.. فهد يكشف مفاجأة صادمة حول هويته الحقيقية" وراوية تواجه مأزقًا جديدًا

بدأت الحلقة 19 من مسلسل فهد البطل بلقاء غلاب الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز، زوجته وفاء، التي تجسد دورها الفنانة صفاء الطوخي، وهي تتحدث مع فهد، الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، هذا المشهد وضع وفاء في موقف صعب، لكنها حاولت تبرير أمرها لغلاب، مدعية أنها كانت تسألع فقط فهد عما إذا كان قد شرب شيئًا.

ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 19

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 19، عقب تلك المواجهة، غادرت وفاء المكان، لكن الأمور لم تهدأ، حيث دخل غلاب في شجار حاد مع "فهد"، ثم تدخل "توفيق التمساح"، الذي يلعب دوره الفنان محمود البزاوي، لحل ذلك الخلاف، قبل أن يغادر فهد المكان وهو في حالة من الانهيار.

مسلسل فهد البطل

ثم ظهرت راوية الفنانة كارولين عزمي في حارة شق التعبان، وهناك التقت مع ريكو الذي يؤدي دوره الفنان عصام السقا، وقد بدأ ريكو بمواجهتها حول خبر زواجها من نادر التمساح، الذي يجسده الفنان حمزة العيلي، واحتد النقاش بينهما ليتحول إلى شجار حاد، في ذلك الوقت ظهر نادر التمساح فجأة، وحذرها من الوقوف بهذا الشكل مجددًا، ثم انصرفت بعد ذلك.

اتجهت راوية إلى صديقتها كناريا، التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، لكي تواجهها بشأن الرسالة التي أُرسلت من هاتفها، لكنهت أنكرت تمامًا علاقتها بهذا الأمر، وأقسمت أنها لم تفعل ذلك، وخلال حديثهما أفشت كناريا دون قصد معلومة خطيرة، وهي أن فهد قد اكتشف أن شامل، الذي يجسد شخصيته الفنان محسن منصور، هو المتورط في الاعتداء عليها، هذه المعلومة شكلت صدمة لراوية.

في ذلك الوقت، استمرت المعلمة فايزة الشبح، التي تقدم شخصيتها الفنانة لوسي، في بحثها المحموم عن ابنها ضياء، الذي يلعب شخصيته الفنان محمد مهران، حيث جمعت أهل الحارة، وأعلنت عن مكافأة مالية ضخمة قدرها مليون جنيه لمن يجده.

كما حصلت نعيمة، التي تلعب دورها الفنانة غادة طلعت، على مبلغ مالي كبير من عجيبة التي تلعب شخصيتها الفنانة صفوة، نظير العثور على فيديو خطير لطفل حديث الولادة، لكن نعيمة اشترطت ألا يشاهد هذا الفيديو سوى والد الطفل، واختتمت الحلقة بمشهد حاسم، حيث اتجه فهد إلى صبحي، ليكشف له حقيقة صادمة، وهي أنه في الحقيقة رفعت، ابن حماد الجارحي.

مسلسل فهد البطل



أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل





يعرض مسلسل فهد البطل عبر قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، أما مواعيد إعادته فهي كالتالي الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحاً، ويعرض أيضاً عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد مرة أخرى الساعة 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض أيضاً على قناة ART حكايات في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وكذلك الساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضه على قناة ART حكايات 2 في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

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