مسلسل فهد البطل الحلقة 23.. صدمة كبرى لكناريا وفاة والدها وتعرضها للإجهاض

شهدت الحلقة 23 من مسلسل فهد البطل تطورات درامية مشوقة، حيث اتجه "فهد" وشقيقته "راوية" للمنيا من أجل مقابلة والدتهما "وفاء" صفاء الطوخي، ووصلا لمنزلها، وكشف لها "فهد" عن هويته الحقيقية، وأنه ابنها الذي كانت تبحث عنه طوال السنوات الماضية، لم تتمالك "وفاء" دموعها عند سماع هذا الاعتراف.

ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 23

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 23، أخبرت "ولاء" شقيقتها "كناريا" بأن "فهد" هو من قتل والدها "شوقي"، وزعمت أن عينه كانت عليها طوال الوقت، وأنه يحبها ويريد الزواج منها، وبالفعل نجحت "ولاء" في زرع الإيقاع بين "فهد" و"كناريا".

مسلسل فهد البطل



كما قام "عمرو" أحمد ماجد بمقابلة "آسيا" يارا السكري، وواجهها بمعرفته بحملها قبل زواجها من "فهد" أحمد العوضي.

كما تمكن "فهد" من إنقاذ "المعلم سماحي" عقب تعرضه لهجوم حاد من "توفيق التمساح" محمود البزاوي، كما رفض "فهد" بشكل قاطع زواج شقيقته "راوية" كارولين عزمي من "نادر التمساح" حمزة العيلي، وأعلن العمدة "غلاب"أحمد عبد العزيز لزوجته "وفاء" صفاء الطوخي خبر وفاة "عبود كبير الغفر"، وشهدت الحلقة أيضًا لحظة مأساوية، حيث تم نقل "كناريا" ميرنا نور الدين للمستشفى بعد تعرضها للإجهاض، وفي ختام الحلقة، تلقت "كناريا" صدمة أخرى بعدما أخبرتها "ولاء" بوفاة والدها "شوقي" حجاج عبد العظيم، وطلبت منها أن تذهب لاستلام جثته.

مسلسل فهد البطل



أبطال مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل عبر قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، أما مواعيد إعادته فهي كالتالي الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحاً، ويعرض أيضاً عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد مرة أخرى الساعة 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض أيضاً على قناة ART حكايات في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وكذلك الساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضه على قناة ART حكايات 2 في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

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