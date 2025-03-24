تفاصيل مسلسل المداح 5 الحلقة 25.. إليك مواعيد العرض والمنصات الناقلة

تواصل منصات البث الرقمي والقنوات التلفزيونية عرض أحداث الموسم الخامس من المسلسل الرمضاني "المداح"، بطولة النجم حمادة هلال، حيث تُبث اليوم الحلقة الـ 25 عبر عدة منصات. ويرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

مواعيد عرض الحلقة 25 من "المداح 5"

منصة شاهد: تُعرض الحلقة اليوم في تمام الثامنة مساءً.

شبكة قنوات MBC: تُذاع الحلقة على MBC مصر غدًا الأحد في الساعة 8:00 مساءً، مع إعادة في الساعة 4:00 صباحًا.

قناة MBC مصر 2: يمكن متابعة الحلقة في الساعة 11:00 مساءً، مع إعادة في الساعة 3:00 عصرًا.



أغنية "على الله" من مسلسل "المداح 5"

طرح الفنان حمادة هلال عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" أغنية المسلسل "على الله"، وهي من كلمات هادي أبو اليزيد، ألحان مصطفى شكري، وتوزيع شيندي وخليل.

تفاصيل الجزء الخامس من "المداح"

يواصل العمل تقديم أحداث مشوّقة، حيث يشهد الموسم الجديد محاولة قتل صابر، الشخصية التي يجسدها حمادة هلال، من قِبَل أحد الدجالين. كما يقدم هلال أغنيتين جديدتين خلال المسلسل، إحداهما في الحلقات الأولى ضمن مشاهد تدور في إحدى الليالي الصعيدية.

أبطال "المداح 5"

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب حمادة هلال نخبة من النجوم، أبرزهم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، وتامر شلتوت. العمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

ترقّبوا الحلقة الجديدة اليوم واستعدوا لمزيد من الأحداث المشوّقة.

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