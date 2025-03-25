مسلسل ظلم المصطبة الحلقة التاسعة.. ريهام عبد الغفور تنجح في الهروب مجددًا والعثور على ابنتها بعد اختفائها

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، صراعات جديدة مما أثارت تشويق الجمهور بعد إعادة الحياة لفتحي عبد الوهاب، حيث يتم عرض العمل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ظلم المصطبة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.

مسلسل ظلم المصطبة

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ظلم المصطبة



في الحلقة التاسعة من مسلسل ظلم المصطبة، تتصاعد الأحداث مع استمرار هروب ريهام عبد الغفور برفقة إياد نصار إلى مدينة أخرى، بينما لا يزال فتحي عبد الوهاب يبحث عنها بشراسة، محاولًا العثور عليها هي وابنتها بكل الوسائل، مصممًا على العثور عليهما بأي ثمن.

وسط هذه الفوضى، تتعرض ابنة ريهام عبد الغفور لموقف خطير، حيث تضيع منهما أثناء تنقلهما، ما يضع والدتها في حالة من الذعر الشديد، تبدأ رحلة البحث عنها، وبعد ساعات من التوتر، يتمكنان من العثور عليها، لكن هذه الحادثة تجعل الوضع أكثر صعوبة، خاصة مع استمرار فتحي عبد الوهاب في تقفي أثرهما.

من ناحية أخرى، تتعرض أخت ريهام عبد الغفور لصدمتين متتاليتين، حيث يتخلى عنها حبيبها بعد رفض عائلته الزواج منها، ما يدفعه إلى الانهيار، في الوقت نفسه، تتسبب الأخت الكبرى في تصاعد الأزمة بعد أن قامت بإبلاغ فتحي عبد الوهاب أنها أرسلت رسالة إلى شقيقتها الصغيرة، لكن الأخيرة سارعت بمسح الرقم والرسالة، مما عقد الأمور أكثر.

رغم فشل المحاولة الأولى، تقرر الأخت الكبرى هذه المرة البحث عن شقيقتها بنفسها، وتخطط لإيجادها وإبلاغ فتحي عبد الوهاب بمكانها.

وعلى صعيد آخر، يعاتب فتحي عبد الوهاب شقيقته بسمة، رافضًا بشدة فكرة سفرها إلى الإسكندرية وترك شقتها، مما يضيف مزيدًا من التوتر إلى الأحداث.

مسلسل ظلم المصطبة

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، مما يعزز من جاذبية العمل ويعد بمشاهد درامية قوية ومؤثرة.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل ظلم المصطبة خلال الموسم الرمضاني 2025 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مع مواعيد عرض وإعادة متنوعة لتناسب جميع المشاهدين، إليك القنوات الناقلة ومواعيد العرض كالتالي:

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

تعرض قناة الحياة مسلسل ظلم المصطبة حيث العرض الأول في الساعة 8:15 مساءً والإعادة في الساعة 1:15 صباحًا.

كما تعرض قناة DMC المسلسل حيث العرض الأول في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى في الساعة 6:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:00 ظهرًا.

كما توفر منصة Watch It عرض مسلسل ظلم المصطبة يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً للمشاهدة عبر الإنترنت.



قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط العمل الضوء على القوانين العرفية التي تحكم المجتمع الريفي، والتي قد تكون غير عادلة أحيانًا، مما يؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير علاقاتهم.

من خلال قصص إنسانية ورومانسية مؤثرة، يعرض المسلسل كيف تؤثر هذه القوانين في مصائر الشخصيات، مما يخلق صراعات حقيقية تتسم بالدراما والتشويق.

اقرأ أيضًا:

مسلسل ظلم المصطبة وريهام عبد الغفور تتحدث عن دورها

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل ظلم المصطبة تفاصيل شخصياته وصراعات حول قلب ريهام عبد الغفور