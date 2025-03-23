إياد نصار يتحدث عن مسلسل ظلم المصطبة: "تعبت من الشخصيات المركبة"

مسلسل ظلم المصطبة.. يواصل الفنان إياد نصار تصوير أحداث مسلسله الجديد "ظلم المصطبة"، الذي يُعرض حاليًا ضمن سباق دراما رمضان 2025، وقد حظي المسلسل بإعجاب جماهيري كبير منذ بداية عرضه بفضل فكرته المختلفة وأحداثه الدرامية المميزة، ويرصد الموجز تفاصيل .

إشادات واسعة بأداء إياد نصار في "ظلم المصطبة"

نال الفنان إياد نصار إشادات كبيرة من الجمهور بسبب تجسيده المتميز للشخصية التي يقدمها في المسلسل. وفي تصريحات صحفية، أعرب نصار عن حبه لتقديم الأعمال التي تثير تساؤلات مجتمعية مهمة، رغم ما تحمله من صعوبات نفسية بسبب الأدوار المركبة التي اعتاد عليها. وأوضح أنه بالرغم من "تعبه" من هذه الشخصيات المعقدة، فإنه يرفض فكرة الأحكام المطلقة ولا يحب "جلسات المصطبة" التي ينتهي بها المطاف إلى إصدار أحكام قاسية على الآخرين دون دليل.

قضية اجتماعية شائكة في دراما "ظلم المصطبة"

يتناول مسلسل "ظلم المصطبة" واحدة من القضايا الاجتماعية المهمة، وهي فكرة أن المجتمع قد يحاسب الإنسان على مجرد اقترابه من الخطأ، حتى وإن لم يرتكبه بالفعل. وأكد إياد نصار أن هذا المفهوم الخاطئ يحتاج إلى مراجعة جادة، لأن الناس أحيانًا تحكم بناءً على الظن أو الشائعات دون معرفة الحقيقة الكاملة.

قصة مسلسل "ظلم المصطبة"

تدور أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. ويسلط العمل الضوء على بعض العادات والتقاليد الريفية الخاطئة التي تحكم العلاقات بين الناس، مما يؤدي إلى مواقف وصراعات شديدة، خاصة عندما تتحول هذه الأعراف إلى قوانين غير مكتوبة تفصل بين الحق والباطل. ويتناول المسلسل هذه القضايا في إطار اجتماعي وإنساني شيق، عبر 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل "ظلم المصطبة"

يشارك في بطولة العمل بجانب إياد نصار مجموعة من النجوم البارزين، منهم:

ريهام عبدالغفور

فتحي عبدالوهاب

بسمة

أحمد عزمي

محمد علي رزق



كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف مثل دياب وأحمد فهيم. المسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ، ويشرف على إخراجه كل من محمد علي، عمرو موسى، وهاني خليفة.

تأثير المسلسل على صورة الريف المصري

يُثير مسلسل "ظلم المصطبة" نقاشًا واسعًا حول صورة الريف في الأعمال الدرامية، ويطرح تساؤلات عن مدى قدرة الفن على تغيير النظرة المجتمعية لبعض العادات والتقاليد. ويبدو أن المسلسل ينجح حتى الآن في إيصال رسالة قوية ضد الظلم المجتمعي والأحكام المسبقة.

التحديات التي يواجهها إياد نصار في العمل

من بين التحديات التي يواجهها نصار في هذا العمل هو تقديم شخصية تتحدث بلهجة أهالي دمنهور، وهو ما تطلب منه تدريبًا مكثفًا من أجل إتقان اللهجة والظهور بشكل طبيعي ومقنع أمام الجمهور.

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