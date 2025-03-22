مسلسل ظلم المصطبة الحلقة السادسة.. ريهام عبد الغفور تتزوج من إياد نصار وزوجها على قيد الحياة

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، صراعات جديدة مما أثارت تشويق الجمهور في الساعات الماضية، حيث يتم عرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ظلم المصطبة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.

مسلسل ظلم المصطبة

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ظلم المصطبة

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل ظلم المصطبة بمشهد درامي حيث سارع إياد نصار بنقل ريهام عبد الغفور إلى المستشفى بعد تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة أدت إلى فقدانها للجنين، في الوقت نفسه، انتشر فيديو قديم يُظهر لحظة نطقه ببراءة إياد نصار وريهام عبد الغفور باستخدام "البشعة"، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث ضجة في كل مكان، ويروجوا جملة "مطلوب القبض على الخائنة والقاتلة".

مشاهدة مسلسل ظلم المصطبة

بعد انتشار الفيديو، بدأ إياد نصار وريهام عبد الغفور الهروب من البلدة

إيتاي البارود، وقرر اصطحاب ريهام وابنتها إلى الصعيد هربًا من المشاكل، حيث استقلوا القطار وتوجهوا إلى هناك.

بمجرد وصولهم، لجأ إلى صديقه الذي وفر له فرصة عمل في البلد، كما وجد لريهام وظيفة أيضًا داخل مشاريعه.

مع مرور الوقت، اكتشف صديق إياد نصار أن ريهام عبد الغفور ليست زوجته، مما دفعه إلى اقتراح زواجهما بشكل رسمي بعد انتهاء عدتها إثر سقوط الجنين، لتبدأ مرحلة جديدة في حياتهما.

في تطور غير متوقع، استفاق فتحي عبد الوهاب من غيبوبته، ليكشف أن حياته لم تنتهِ بعد، ما يترك الجمهور في حالة ترقب لما ستشهده الأحداث القادمة من مفاجآت جديدة.



مسلسل ظلم المصطبة

قائمة أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، مما يعزز من جاذبية العمل ويعد بمشاهد درامية قوية ومؤثرة.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل ظلم المصطبة خلال الموسم الرمضاني 2025 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مع مواعيد عرض وإعادة متنوعة لتناسب جميع المشاهدين، إليك القنوات الناقلة ومواعيد العرض كالتالي:

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

• قناة الحياة

• العرض الأول: الساعة 8:15 مساءً.

• الإعادة: الساعة 1:15 صباحًا.

• قناة DMC

• العرض الأول: الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

• الإعادة الأولى: الساعة 6:15 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:00 ظهرًا.

• منصة Watch It

• الحلقات تُتاح يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً للمشاهدة عبر الإنترنت.



قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط العمل الضوء على القوانين العرفية التي تحكم المجتمع الريفي، والتي قد تكون غير عادلة أحيانًا، مما يؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير علاقاتهم.

من خلال قصص إنسانية ورومانسية مؤثرة، يعرض المسلسل كيف تؤثر هذه القوانين في مصائر الشخصيات، مما يخلق صراعات حقيقية تتسم بالدراما والتشويق.

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