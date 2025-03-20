مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الرابعة.. فتحي عبد الوهاب يُصلح علاقته بزوجته بعد ثبوت براءتها

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، صراعات جديدة مما أثارت تشويق الجمهور في الساعات الماضية، حيث يتم عرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ظلم المصطبة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.



مسلسل ظلم المصطبة

أحداث مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الرابعة

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل ظلم المصطبة بمواجهة بين إياد نصار وفتحي عبد الوهاب، حيث حاول الأول إقناعه بأنه لم يحدث أي شيء بينه وبين زوجته ريهام عبد الغفور، وأقسم له على ذلك، كما طالبه بإعادة أمواله والسماح له بالمغادرة إلى المكان الذي جاء منه.

بعد أن قام فتحي عبد الوهاب بحبس زوجته داخل المنزل بسبب شكوكه، قرر التأكد من براءتها بطريقة تقليدية، فلجأ إلى "البشعة"، وهي عادة قديمة تستخدم لإثبات الصدق، حيث جمع أفراد العائلة، واصطحب ريهام عبد الغفور وإياد نصار إلى هذا المكان.

هناك، تم إجراء الاختبار عبر وضع ملعقة ساخنة على ألسنتهم، وبما أن ألسنتهم لم تُصاب بالحروق، فقد تم اعتبارهما بريئين من التهمة.

مسلسل ظلم المصطبة

تفاصيل مسلسل ريهام عبد الغفور الحلقة الرابعة

بعد التأكد من براءة زوجته، قرر فتحي عبد الوهاب التكفير عن ظلمه لها، فقام بذبح عجل ووزع لحمه على الفقراء، كنوع من التكفير عن أخطائه، كما طلب من ابن خالة إياد نصار مغادرة البلدة مع إياد نهائيًا.

حاول فتحي عبد الوهاب تصحيح موقفه مع زوجته ريهام عبد الغفور بعد سوء معاملته لها، فاعتذر لها عن الضرب والشك، واقترح أن يقضيا يومًا على البحر لاستعادة صفاء علاقتهما.

في تطور آخر، قررت بسمة، شقيقة فتحي عبد الوهاب، مغادرة المنزل والانتقال إلى الإسكندرية مع زوجها، إلا أن فتحي عبد الوهاب رفض الفكرة بشدة، مما أدى إلى نشوب خلاف كبير بينه وبين زوجها، لتتفاقم المشاكل داخل العائلة.

قائمة أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، مما يعزز من جاذبية العمل ويعد بمشاهد درامية قوية ومؤثرة.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل ظلم المصطبة خلال الموسم الرمضاني 2025 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مع مواعيد عرض وإعادة متنوعة لتناسب جميع المشاهدين، إليك القنوات الناقلة ومواعيد العرض كالتالي:

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

• قناة الحياة

• العرض الأول: الساعة 8:15 مساءً.

• الإعادة: الساعة 1:15 صباحًا.

• قناة DMC

• العرض الأول: الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

• الإعادة الأولى: الساعة 6:15 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:00 ظهرًا.

• منصة Watch It

• الحلقات تُتاح يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً للمشاهدة عبر الإنترنت.



قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط العمل الضوء على القوانين العرفية التي تحكم المجتمع الريفي، والتي قد تكون غير عادلة أحيانًا، مما يؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير علاقاتهم.

من خلال قصص إنسانية ورومانسية مؤثرة، يعرض المسلسل كيف تؤثر هذه القوانين في مصائر الشخصيات، مما يخلق صراعات حقيقية تتسم بالدراما والتشويق.

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