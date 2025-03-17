مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الأولى.. ريهام عبد الغفور تتعرض للعنف من زوجها

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، صراعات أثارت تشويق الجمهور في الساعات الماضية، حيث يتم عرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ظلم المصطبة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.



مسلسل ظلم المصطبة

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل ظلم المصطبة

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ظلم المصطبة بقوة، حيث شهدت الحلقة الأولى تعرض شخصية "هند"، التي تجسدها الفنانة ريهام عبد الغفور، للعنف على يد زوجها "حمادة"، الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

جاءت الواقعة عندما اقترحت "هند" على زوجها الذهاب إلى البحر للاسترخاء، إلا أن رد فعله كان مفاجئًا، حيث صفعها على وجهها بلا سبب واضح ورغم محاولته مصالحتها لاحقًا، إلا أنها رفضت تمامًا تجاوز الإهانة.

عدد حلقات مسلسل ظلم المصطبة

ينتمي مسلسل ظلم المصطبة إلى فئة الأعمال القصيرة التي تتكون من 15 حلقة فقط، ما يجعله مكثفًا في الأحداث والتفاصيل.

قائمة أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، مما يعزز من جاذبية العمل ويعد بمشاهد درامية قوية ومؤثرة.

مسلسل ظلم المصطبة

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل ظلم المصطبة خلال الموسم الرمضاني 2025 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مع مواعيد عرض وإعادة متنوعة لتناسب جميع المشاهدين، إليك القنوات الناقلة ومواعيد العرض كالتالي:

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

• قناة الحياة

• العرض الأول: الساعة 8:15 مساءً.

• الإعادة: الساعة 1:15 صباحًا.

• قناة DMC

• العرض الأول: الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

• الإعادة الأولى: الساعة 6:15 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:00 ظهرًا.

• منصة Watch It

• الحلقات تُتاح يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً للمشاهدة عبر الإنترنت.



قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط العمل الضوء على القوانين العرفية التي تحكم المجتمع الريفي، والتي قد تكون غير عادلة أحيانًا، مما يؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير علاقاتهم.

من خلال قصص إنسانية ورومانسية مؤثرة، يعرض المسلسل كيف تؤثر هذه القوانين في مصائر الشخصيات، مما يخلق صراعات حقيقية تتسم بالدراما والتشويق.

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