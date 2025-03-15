موعد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة في النصف الثاني من رمضان

مسلسل ظلم المصطبة...يترقب جمهور عشاق الدراما الرمضانية المسلسلات المقرر عرضها في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعد مسلسل ظلم المصطبة من أبرز الأعمال الدرامية القصيرة التي ينتظرها الجمهور في رمضان.



ويستعرض لكم موقع الموجز موعد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة المقرر تعرضه في النصف الثاني من رمضان 2025.



موعد عرض مسلسل ظلم المصطبة



يعرض مسلسل ظلم المصطبة في النصف الثاني من رمضان 2025، ابتدا من يوم 16 رمضان، حيث يعرض على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساء، والإعادة الساعة 1:15 مساء، وكما يعرض على قناة dmc يوميًا في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة الساعة 12:00 مساء والإعادة الثانية الساعة 6:15 صباحا، وكما يعرض منصة واتش إت يوميًا قبل عرضه على التلفزيون في تمام الساعة 06:00 مساء.

قنوات عرض مسلسل ظلم المصطبة

ومن المقرر يعرض مسلسل ظلم المصطبة في النصف الثاني من الرمضان 2025، على عدد من القنوات حيث يعرض على الحياة وقناة dmc، بالإضافة إلى عرضه على منصة "Watch It".



أبطال مسلسل ظلم المصطبة

ومسلسل ظلم المصطبة من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، ومن تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء

ومن إخراج هاني خليفة.



قصة مسلسل ظلم المصطبة

وتدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة خلال 15 حلقة، حول العادات والتقاليد الظالمة في الأرياف المصرية، ويسلط المسلسل الضوء على الأعراف التي تحكم المجتمعات الريفية بعيدًا عن القانون والشرع. ​​



وتجسد ريهام عبد الغفورشخصية امرأة ريفية تشعل صراعًا بين شخصيتي إياد نصار وفتحي عبد الوهاب، حيث يتنافسان على حبها، مما يؤدي إلى معارك كبيرة تطول العائلات أيضًا. ​​

ويتناول العمل بعض العادات والأعراف الموجودة في الأرياف التي يُحكم بها بعيدًا عن القانون والشرع، في إطار اجتماعي مليء بالأحداث والصراعات. ​​

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