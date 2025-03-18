مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الثانية.. ريهام عبد الغفور في خطر بعد كشف المستور

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، صراعات جديدة مما أثارت تشويق الجمهور في الساعات الماضية، حيث يتم عرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ظلم المصطبة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.



مسلسل ظلم المصطبة

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ظلم المصطبة



تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل ظلم المصطبة بلحظة صادمة عندما تكتشف ريهام عبد الغفور أن "حسن" (إياد نصار) قد عاد إلى مصر، بينما كانت تزور منزل أسرتها، لم تتردد في مواجهته فورًا، فذهبت إلى شقته ووبخته بشدة، مطالبة إياه بالرحيل.

واجهته بماضيه، متهمة إياه بالغدر بها وعدم الوفاء بوعده بالزواج منها، لكنه كشف لها الحقيقة الصادمة: لم يكن غادرها بإرادته، بل كان مسجونًا طوال تلك الفترة، ولم يتزوج بأجنبية كما كانت تعتقد.

في لحظة مشحونة بالتوتر، يدخل زوجها فتحي عبد الوهاب إلى شقة حسن، ليجد زوجته بداخلها! صُدم بالموقف وقرر اصطحابها فورًا إلى المنزل دون أن ينطق بكلمة لكن صمته كان الهدوء الذي يسبق العاصفة.

في اليوم التالي، يتخذ زوج ريهام عبد الغفور قرارات حاسمة، حيث ينقل أولاده إلى بيت شقيقته، ويرفض تمامًا السماح لها بالذهاب إلى عملها وعندما حاولت الحديث معه لكشف الحقيقة، فاجئته بمعلومة لم يكن يتوقعها، كل ما قاله عن "حسن" لم يكن سوى أكاذيب.

مسلسل ظلم المصطبة

لم يستطع فتحي عبد الوهاب تقبل ما سمعه، ليتحول غضبه إلى عنف مروع، حيث أقدم على الاعتداء على زوجته بطريقة وحشية، مما أدى إلى سقوطها أرضًا، وسط بركة من الدماء، في مشهد مأساوي ينذر بتطورات درامية أكثر إثارة في الحلقات القادمة.

قائمة أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، مما يعزز من جاذبية العمل ويعد بمشاهد درامية قوية ومؤثرة.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل ظلم المصطبة خلال الموسم الرمضاني 2025 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مع مواعيد عرض وإعادة متنوعة لتناسب جميع المشاهدين، إليك القنوات الناقلة ومواعيد العرض كالتالي:

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

• قناة الحياة

• العرض الأول: الساعة 8:15 مساءً.

• الإعادة: الساعة 1:15 صباحًا.

• قناة DMC

• العرض الأول: الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

• الإعادة الأولى: الساعة 6:15 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:00 ظهرًا.

• منصة Watch It

• الحلقات تُتاح يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً للمشاهدة عبر الإنترنت.



قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط العمل الضوء على القوانين العرفية التي تحكم المجتمع الريفي، والتي قد تكون غير عادلة أحيانًا، مما يؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير علاقاتهم.

من خلال قصص إنسانية ورومانسية مؤثرة، يعرض المسلسل كيف تؤثر هذه القوانين في مصائر الشخصيات، مما يخلق صراعات حقيقية تتسم بالدراما والتشويق.

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