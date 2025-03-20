موعد عرض مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الخامسة.. التفاصيل الكاملة والقنوات الناقلة

يواصل مسلسل ظلم المصطبة إثارة الجمهور بأحداثه المشوقة، حيث يُعرض خلال الموسم الرمضاني 2025 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مع مواعيد عرض وإعادة متنوعة تناسب جميع المشاهدين.

يرصد الموجز تفاصيل القنوات الناقلة ومواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة كالتالي:

مسلسل ظلم المصطبة

موعد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة

• قناة الحياة

• العرض الأول: الساعة 8:15 مساءً.

• الإعادة: الساعة 1:15 صباحًا.

• قناة DMC

• العرض الأول: الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

• الإعادة الأولى: الساعة 6:15 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:00 ظهرًا.

• منصة Watch It

• الحلقات تُتاح يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً للمشاهدة عبر الإنترنت.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ظلم المصطبة

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل ظلم المصطبة، بمواجهة حادة بين إياد نصار وفتحي عبد الوهاب، حيث حاول الأول إقناعه بأنه لم يكن هناك أي شيء بينه وبين زوجته ريهام عبد الغفور، مؤكدًا صدقه عبر القسم، كما طالبه برد أمواله والسماح له بالمغادرة.

في ظل الشكوك التي راودت فتحي عبد الوهاب تجاه زوجته، قرر اللجوء إلى طريقة تقليدية لإثبات براءتها، حيث اصطحبها برفقة إياد نصار إلى جلسة "البشعة"، وهي عادة قديمة يُستخدم فيها اختبار بوضع ملعقة ساخنة على اللسان، فإذا لم يُصب الشخص بحروق يُعد بريئًا. بعد اجتيازهما الاختبار دون ضرر، تأكد فتحي عبد الوهاب من براءة زوجته.

سعيًا للتكفير عن ظلمه، قام بذبح عجل ووزع لحمه على الفقراء، ثم طلب من ابن خالة إياد نصار مغادرة البلدة برفقته.

كما حاول إصلاح علاقته بزوجته، فاعتذر لها عن سوء معاملته، واقترح أن يقضيا يومًا على البحر لاستعادة الصفاء بينهما.

على جانب آخر، قررت بسمة، شقيقة فتحي عبد الوهاب، مغادرة المنزل والانتقال إلى الإسكندرية مع زوجها، إلا أن شقيقها رفض بشدة، مما أدى إلى خلاف كبير بينهما، لتتصاعد الأزمات العائلية داخل أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، مما يزيد من جاذبية العمل ويعد بمشاهد درامية قوية ومؤثرة.

مسلسل ظلم المصطبة

قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط الضوء على القوانين العرفية التي تحكم المجتمع الريفي، والتي قد تكون ظالمة في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير علاقاتهم.

من خلال قصص إنسانية ورومانسية مؤثرة، يعرض العمل كيف تؤثر هذه القوانين على مصائر الشخصيات، مما يخلق صراعات درامية مليئة بالتشويق والإثارة.

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