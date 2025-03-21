مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الخامسة.. ريهام عبد الغفور تقتل زوجها وتهرب بابنتها

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، صراعات جديدة مما أثارت تشويق الجمهور في الساعات الماضية، حيث يتم عرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ظلم المصطبة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.

مسلسل ظلم المصطبة

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ظلم المصطبة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل ظلم المصطبة تصاعدًا دراميًا قويًا، حيث نشبت مشادة عنيفة بين فتحي عبد الوهاب وزوج شقيقته بسمة، وذلك بسبب رغبتها في مغادرة المنزل، الأمر الذي أثار غضب فتحي وأدى إلى توتر الأجواء داخل العائلة.



على الجانب الآخر، قررت ريهام عبد الغفور إنهاء علاقتها بفتحي عبد الوهاب وطلبت الطلاق، لكن الأخير لم يتقبل الأمر بسهولة، ووجه إليها اتهامات قاسية، معتبرًا أنها مجرد حجة للعودة إلى حبها القديم إياد نصار، الذي عاد إلى الحي بعد سنوات من الغياب لكن الحقيقة كانت مختلفة، فقد ضاقت ريهام ذرعًا بالإهانات والتعذيب الذي تتعرض له، ما دفعها للتمسك بقرارها.

غضب فتحي عبد الوهاب بشدة من إصرار ريهام على الطلاق، وحاول الاعتداء عليها مستخدمًا سكين الطعام، لكن في لحظة دفاع عن النفس، أصابته ريهام دون قصد، حيث وجدت نفسها في صدمة وذعر، ولم تكن تعلم كيف تتصرف، فقررت الهرب مع ابنتها بحثًا عن ملجأ.

لم تجد ريهام عبد الغفور ملجأ سوى إياد نصار، الذي حاول مساعدتها والهروب بها بعيدًا عن الخطر لكن خلال الرحلة، شعرت بألم شديد، ما اضطره لنقلها إلى المستشفى، وهناك تلقت صدمة جديدة بفقدان جنينها نتيجة الضغوط والتوتر الذي عانته.

مسلسل ظلم المصطبة

في تطور خطير، بدأ أحمد عزمي في ملاحقة إياد نصار، بعد أن اشتبه في أنه المسؤول عن مقتل شقيقه فتحي عبد الوهاب، لتتصاعد الأحداث وتزداد الإثارة في انتظار ما ستكشفه الحلقات القادمة.

قائمة أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، مما يعزز من جاذبية العمل ويعد بمشاهد درامية قوية ومؤثرة.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل ظلم المصطبة خلال الموسم الرمضاني 2025 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مع مواعيد عرض وإعادة متنوعة لتناسب جميع المشاهدين، إليك القنوات الناقلة ومواعيد العرض كالتالي:

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

• قناة الحياة

• العرض الأول: الساعة 8:15 مساءً.

• الإعادة: الساعة 1:15 صباحًا.

• قناة DMC

• العرض الأول: الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

• الإعادة الأولى: الساعة 6:15 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:00 ظهرًا.

• منصة Watch It

• الحلقات تُتاح يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً للمشاهدة عبر الإنترنت.



قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط العمل الضوء على القوانين العرفية التي تحكم المجتمع الريفي، والتي قد تكون غير عادلة أحيانًا، مما يؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير علاقاتهم.

من خلال قصص إنسانية ورومانسية مؤثرة، يعرض المسلسل كيف تؤثر هذه القوانين في مصائر الشخصيات، مما يخلق صراعات حقيقية تتسم بالدراما والتشويق.

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