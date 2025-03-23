مسلسل ظلم المصطبة الحلقة السابعة.. فتحي عبد الوهاب ينجو من الموت

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، صراعات جديدة مما أثارت تشويق الجمهور بعد إعادة الحياة لفتحي عبد الوهاب، حيث يتم عرض العمل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ظلم المصطبة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.

مسلسل ظلم المصطبة

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ظلم المصطبة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل ظلم المصطبة تطورًا صادمًا، حيث تبين أن شخصية فتحي عبد الوهاب لم تمت كما كان يعتقد الجميع، بل كان في غيبوبة، وعندما استعاد وعيه، أعاده أشقاؤه إلى المنزل.

فور عودته، سأل عن زوج أخته، الذي هو في الوقت نفسه شقيق زوجته، وأمرهم بإعادته إلى البيت.

بعد استفاقته، بدأ فتحي عبد الوهاب رحلة البحث عن الحقيقة، حيث استفسر من شقيقه الشيخ، الذي يجسد دوره الفنان أحمد عزمي، عن كل الأحداث التي جرت منذ الحادثة التي تسببت في غيبوبته، ليكتشف حجم التغيرات التي طرأت على حياته خلال تلك الفترة.

مشاهدة مسلسل ظلم المصطبة الحلقة السابعة

في ظل التوتر العائلي، رفضت ابنته الكبرى البقاء في منزل عمتها، وقررت أن تأخذ شقيقتها الصغرى للعيش معًا في شقتهما حتى خروج والدهما من المستشفى، محاولةً الحفاظ على خصوصيتهما بعيدًا عن العائلة.

على الجانب الآخر، كانت ريهام عبد الغفور وإياد نصار يعيشان حياتهما الجديدة بعد زواجهما، دون أن يدركا أن فتحي عبد الوهاب لا يزال على قيد الحياة، مما يضعهما في موقف صعب حال معرفتهما بالحقيقة.

وفي خطوة غير متوقعة، قام أحمد عزمي بمسح الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زاد من تعقيد الأمور، حيث كان الفيديو يظهر ظلمًا أن ريهام عبد الغفور قد ارتكبت الفاحشة وهربت مع إياد نصار بعد قتلها لزوجها.

تستمر الأحداث في التصاعد، وتبقى الأسئلة مفتوحة حول مصير الشخصيات، خاصة مع عودة فتحي عبد الوهاب غير المتوقعة، وما ستؤول إليه المواجهات القادمة.

مسلسل ظلم المصطبة

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، مما يعزز من جاذبية العمل ويعد بمشاهد درامية قوية ومؤثرة.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل ظلم المصطبة خلال الموسم الرمضاني 2025 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مع مواعيد عرض وإعادة متنوعة لتناسب جميع المشاهدين، إليك القنوات الناقلة ومواعيد العرض كالتالي:

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

تعرض قناة الحياة مسلسل ظلم المصطبة حيث العرض الأول في الساعة 8:15 مساءً والإعادة في الساعة 1:15 صباحًا.

كما تعرض قناة DMC المسلسل حيث العرض الأول في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى في الساعة 6:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:00 ظهرًا.

كما توفر منصة Watch It عرض مسلسل ظلم المصطبة يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً للمشاهدة عبر الإنترنت.



قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط العمل الضوء على القوانين العرفية التي تحكم المجتمع الريفي، والتي قد تكون غير عادلة أحيانًا، مما يؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير علاقاتهم.

من خلال قصص إنسانية ورومانسية مؤثرة، يعرض المسلسل كيف تؤثر هذه القوانين في مصائر الشخصيات، مما يخلق صراعات حقيقية تتسم بالدراما والتشويق.

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