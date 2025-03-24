مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الثامنة.. خطة الهروب تنجح وفتحي عبد الوهاب في مطاردة شرسة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، صراعات جديدة مما أثارت تشويق الجمهور بعد إعادة الحياة لفتحي عبد الوهاب، حيث يتم عرض العمل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ظلم المصطبة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.

مسلسل ظلم المصطبة

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ظلم المصطبة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل ظلم المصطبة تطورًا صادمًا، حيث تعرضت شقيقة ريهام عبد الغفور لموقف محرج بعدما شاهدتها إحدى قريبات زوج أختها وهي تقف مع شاب يتحدث معها.

هذا المشهد يضعها في مأزق، خاصة في ظل تقدم شاب آخر لخطبتها، لكنها ترفضه، بينما الشاب الذي تحبه يقرر الابتعاد عنها بعد الفضيحة التي تعرضت لها شقيقتها.

في الوقت نفسه، لا يزال فتحي عبد الوهاب يبحث عن ريهام عبد الغفور، بعد أن هربت ظنًا منها أنه مات عقب طعنها له بسكين دون قصد، هذا الحدث يضعه في حالة من الغموض والتساؤلات حول مصيرها ومكان اختبائها.

على الجانب الآخر، يقرر إياد نصار ترك المكان وأخذ ريهام عبد الغفور وابنتها إلى مكان آخر أكثر أمانًا، وبالفعل ينجحان في الهروب من الخطر الذي يحيط بهما.

في المقابل، يعتقد فتحي عبد الوهاب أن إياد نصار كان يبحث عن شخص يدين له بالمال، فيتوجه إلى قريته لمحاولة العثور عليه، لكنه يكتشف أن إياد وريهام قد اختفيا تمامًا، مما يزيد من تعقيد الأحداث وتصاعد التوتر في الحلقات القادمة.

مسلسل ظلم المصطبة

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، مما يعزز من جاذبية العمل ويعد بمشاهد درامية قوية ومؤثرة.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل ظلم المصطبة خلال الموسم الرمضاني 2025 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مع مواعيد عرض وإعادة متنوعة لتناسب جميع المشاهدين، إليك القنوات الناقلة ومواعيد العرض كالتالي:

تعرض قناة الحياة مسلسل ظلم المصطبة حيث العرض الأول في الساعة 8:15 مساءً والإعادة في الساعة 1:15 صباحًا.

كما تعرض قناة DMC المسلسل حيث العرض الأول في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى في الساعة 6:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:00 ظهرًا.

كما توفر منصة Watch It عرض مسلسل ظلم المصطبة يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً للمشاهدة عبر الإنترنت.



قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط العمل الضوء على القوانين العرفية التي تحكم المجتمع الريفي، والتي قد تكون غير عادلة أحيانًا، مما يؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير علاقاتهم.

من خلال قصص إنسانية ورومانسية مؤثرة، يعرض المسلسل كيف تؤثر هذه القوانين في مصائر الشخصيات، مما يخلق صراعات حقيقية تتسم بالدراما والتشويق.

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