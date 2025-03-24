محمد الصاوي يرد على شائعات إصابته بالشلل مرتين ويكشف تفاصيل مسلسلات رمضان

تصدر الفنان محمد الصاوي حديث الجمهور بعد رده القوي على الشائعات التي طالت صحته، والتي انتشرت حول إصابته بالشلل مرتين. وخلال مداخلة تلفزيونية، تحدث الصاوي عن تفاصيل مشاركته في موسم دراما رمضان 2025، حيث يظهر في عملين هما "إش إش" و"عقبال عندكوا"، ويرصد الموجز تفاصيل .

تفاصيل دور محمد الصاوي في مسلسل "إش إش"

قال الفنان محمد الصاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إحنا لبعض" مع الإعلامية نهال طايل، إن شخصيته في مسلسل "إش إش" تتمتع بالطيبة والسلام الداخلي. كما وجه تحية خاصة للمخرج محمد سامي، قائلًا: "تحية للمخرج محمد سامي لأنه كل سنة بيفاجئنا بحاجة جميلة وجديدة سواء على مستوى الإخراج أو التأليف".

اختفاء خوف المخرجين من الكوميديان في أدوار الشر

وأضاف الصاوي: "في بعض الفترات، كان المخرجين بيتخوفوا من الاستعانة بكوميديان في تقديم أدوار شر أو طيبة، لكن الظاهرة دي اختفت تمامًا، وأنا كنت حريص جدًا إني أفضل جوه الشخصية وما اخرجش عنها".

محمد الصاوي يرد على شائعات إصابته بالشلل

أما عن الشائعات التي طالته حول إصابته بشلل مرتين، فأكد الفنان محمد الصاوي أنه لا يعيرها أي اهتمام، قائلاً: "ما بهتمش بالشائعات لأنهم عملوا الكبيرة في الأول موتوني مرتين، وأنا باخد الموضوع ببساطة وبضحك وبقولهم خفوا عني شوية".

اقرأ أيضاً

مسلسل إش إش الحلقة 20.. رجب يصدم الجميع بحمل مي عمر

مسلسل إش إش الحلقة 19.. إش إش تقع في مأزق وبوشكاش يدعي إصابته بالمرض