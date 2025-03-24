مسلسل إش إش الحلقة 23.. إش إش تعود للرقص ولبنى تبحث عن والدتها الحقيقية

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل إش إش تطورات درامية كبيرة، منها محاولة إش إش، التي تلعب دورها مي عمر، في العودة لحياتها مجدداً بعدما تعرضت لسلسلة من الصدمات.

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 23

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 23، بدأت تلك الحلقة بمشاهدة "إش إش" من بعيد لحفل زفاف "لبنى" ندى موسى و"مختار" محمد الشرنوبي، وسط فرحة الجميع وسعادة "رجب الجريتلي" ماجد المصري، هذا المشهد جعلها تواجه مشاعرها الحقيقية، لذا اعترفت لشقيقتها "صفاء" شيماء سيف بأنها أحبت "رجب الجريتلي" ماجد المصري، وأنها تكن له مشاعر صادقة لم تستطع التعبير عنها من قبل.

مسلسل إش إش

كما حاولت "شادية" هالة صدقي تصحيح أخطائها، حيث اعترفت لرجب بكل ما فعلته في حقه في محاولة منها لإصلاح علاقته بها واستعادة ثقته فيها.

أما "إش إش"، فقررت العودة للرقص من أجل مساعدة عائلتها ماديًا، وبالفعل اتفقت على العمل في أحد الكباريهات بمقابل 30 ألف جنيهاً في اليوم الواحد، كما طلبت فاتن شقيقة مختار، مقابلة "إش إش" من أجل تقديم الاعتذار لها وطلب مسامحتها لكونها السبب في معرفتها بمختار.

كما بدأت لبنى في البحث عن حقيقة والدتها، حيث سألت مختار عن والدتها الحقيقية، ليؤكد لها أنها ليست ابنة حميدة المرأة المسجلة باسمها، وهذا دفعها تتجه للسجل المدني للبحث في سجلات زيجات والدها، لتكتشف أنه تزوج سابقًا من سيدة تدعى إخلاص فكري السيد، وهذا دفعها تتصل بمكرم شخاليل علاء مرسي لتسأله عن الاسم الكامل لإخلاص كابوريا انتصار، في محاولة منها لكشف الحقيقة كاملة، وتجد أن اسمها يتشابه مع اسم الزوجة الأولى لوالدها فتشك حينها أنها ليست ابنة حميدة.

كما ظهر "رجب الجريتلي" في حالة من الحزن وعدم التفاعل مع الحياة، وهذا ما لاحظه شقيقه "فرج" طارق النهري، حيث بدأ الأخير يشعر بالقلق تجاهه.

مسلسل إش إش

قابل "بوشكاش" إدوارد زوجته "تيسير"دينا في محاولة منه لإقناعها بالعودة للعيش معه، لاسيما بعد أن افتتح الكباريه الخاص به، لكنها رفضت أن تبتعد عن شقيقتها وأبناءها .

واختتتمت الحلقة، بإتصال مكرم شخاليل بإش إش وأخبرها أن لبنى الجريتلي تواصلت معه لتسأله عن الاسم الكامل لإخلاص، هذا الأمر أثار شكوك إش إش وجعلها تشعر أن هناك سرًا كبيرًا لم تكتشفه بعد، واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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