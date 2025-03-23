تفاصيل مسلسل إش إش ومشهد رومانسي بين ماجد المصري ومي عمر

في محافظة أسيوط

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "إش إش" تفاعلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض المشهد الرومانسي الذي جمع بين الفنان ماجد المصري (رجب الجريتلي) والفنانة مي عمر (إش إش). المشهد لاقى إعجاب الجمهور، خاصة مع الأداء المؤثر والكيمياء القوية بين النجمين، ويرصد الموجز تفاصيل .

تفاصيل المشهد المؤثر بين رجب وإش إش

في الحلقة، علم رجب الجريتلي أن طليقته إش إش عادت إلى الرقص رغم كراهيتها لذلك. لم يتمالك نفسه وقرر الذهاب إلى الكباريه الجديد الذي تعمل فيه. خلال فقرتها الاستعراضية، صعد رجب إلى المسرح، ألقى عباءته على جسدها، وأخذها إلى الخارج. هناك، اعترف لها بحبه وأخبرها أنه استسلم لقلبه وردها إلى عصمته، في مشهد ملئ بالمشاعر لامس قلوب المشاهدين.

تصاعد الأحداث بين لبنى وإش إش

لم تقتصر الإثارة على المشهد الرومانسي، بل شهدت الحلقة أحداثًا مشوقة أخرى. فقد تلقت إش إش مكالمة من مكرم شخاليل، يخبرها بأن لبنى الجريتلي تسأل عن الاسم الكامل لوالدتها إخلاص، ما جعل إش إش تشك في أنها قد تكون شقيقتها. هذا الشك دفعها للحديث مع شقيقتها صفاء ونصة، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة.

مواجهة لبنى مع والدها

في سياق الأحداث، توجهت لبنى إلى والدها فرج الجريتلي وسألته عما إذا كان قد تزوج من امرأة أخرى غير والدتها حميدة. اعترف لها أنه كان متزوجًا من إخلاص وأنها ابنته. شعرت لبنى بالغضب الشديد وواجهت صدمة كبيرة.

لحظات المواجهة والانفراج

لاحقًا، التقت لبنى بإش إش وروت لها تفاصيل ما حدث، وانتهى اللقاء بعناق بين الشقيقتين. أما صفاء، فقد بدأت تستفسر من والدتها عن أختها المتوفاة، لكن إخلاص شعرت أن هناك أمورًا مخفية ولم تحصل على إجابات واضحة.

عودة إش إش للرقص

في تطور آخر، عادت إش إش للرقص في الكباريه الجديد بمشاركة الفنان عمر كمال. وخلال العرض، صعد رجب مرة أخرى إلى المسرح، وألقى عباءته على جسدها، مؤكدًا أن زوجة رجب الجريتلي لا ترقص إلا له. ردت عليه بأنها طليقته، لكنه أكد أنها أصبحت زوجته من جديد.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل إش إش

كانت الحلقة الثالثة والعشرون قد شهدت استمرار حفل زفاف لبنى ومختار، وسط أجواء فرح كبيرة، لكن إش إش كانت تراقب من بعيد بحزن. تحدثت مع شقيقتها صفاء عن مشاعرها تجاه رجب، وقررت التركيز على عملها والالتحاق بالكباريه مقابل راتب مرتفع.

أبطال مسلسل إش إش

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم بجانب مي عمر وماجد المصري، من بينهم: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي ودينا. المسلسل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، ومن إخراج محمد سامي.

عدد حلقات مسلسل إش إش

ينتمي مسلسل إش إش إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يتكون من 30 حلقة مليئة بالأحداث الدرامية المشوقة والعلاقات الإنسانية المعقدة.

اقرأ أيضاً:

