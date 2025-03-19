مسلسل إش إش الحلقة 18.. بوشكاش يتعرض للسرقة بعد كشفه عن ثروته

شهدت الحلقة 18 من مسلسل إش إش تطورات مثيرة زادت من تشويق الجمهور لمعرفة مصير خطة انتقام "إش إش" مي عمر من عائلة "رجب الجريتلي" ماجد المصري.

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 18

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 18 بدأت تلك الحلقة بمشهد مؤثر حيث جمع بين "مختار" محمد الشرنوبي وخاله "عبد العاطي" إيهاب فهمي حيث اعترف له "مختار" بأنه لا يزال يحب "إش إش"، رغم كل ما حدث بينهما.

وفي ذلك الوقت، رأت "صفاء" شيماء سيف الخادمة "نجوى" وهي تتصنت على شقيقتها "إش إش" حيث تعمل الخادمة كجاسوسة لصالح "عبد العاطي"، و كانت تنقل إليه كل ما يدور في المنزل، وأخبرته بحملها من "مختار"،وهذا جعل "إش إش" تقوم بطردها فورًا.

مسلسل إش إش

كما قام "رجب الجريتلي" بإهداء "إش إش" سيارة جديدة، بعدما تأكد من خلال كشف اتصالات مزيف أعده له "عبد العاطي" أنها لم تكن تتواصل مع "مختار"، وهذا زاد من ثقته فيها.

كما تعرض "بوشكاش" إدوارد لسرقة أمواله، من قبل سيدتان كانا يقوما بالرقص له حيث أخبرهم أنه يمتلك مليونًا ونصف مليون جنيهاً، فوضعوا له منوم في المشروب الذي كان يتناوله ليستيقظ من نومه ويكتشف اختفاء أمواله.

أما "إش إش"، فقد واصلت البحث عن الحقيقة وراء وفاة شقيقتها وهي طفلة، وقامت باستجواب خالتها "تيسير" دينا، التي أخبرتها بأنها لم تحضر هي وبوشكاش مراسم دفنها.

مسلسل إش إش

كما طلبت "إش إش" من ابن خالتها "نصة" عصام السقا مساعدتها في الوصول لمكان مخزن المخدرات، كما تلقت مكالمة مفاجئة من الضابط "معتصم"، يطلب فيها لقاءها بشكل عاجل، واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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