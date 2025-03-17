مسلسل إش إش الحلقة 16..صفقة بين "إش إش" وعبد العاطي وعودة رجب تضعهما في مأزق

شهدت الحلقة 16 من مسلسل إش إش،العديد مرن التطورات المشوّقة، منها مواصلة "إش إش" مي عمر ووالدتها "إخلاص كابوريا" انتصار بحثهما عن "بوشكاش" إدوارد، بسبب سرقته حقيبة المال الخاصة بوالدتها، كما طلّق زوجته "تيسير" دنيا، حيث كانت الأمور ستزداد تعقيدًا بسبب طلب "تيسير" من "رجب الجريتلي" ماجد المصري البحث عنه، لكن "إش إش" اشتغلت سفره، وقامت بالبحث عنه حتى لا يخبره بأمر تعاونها مع الأمن للإيقاع به.

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 16

ويرصد موقع الموجز ، ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 16 بدأت الحلقة بوضع "رجب الجريتلي" شخصًا لكي يقوم بمراقبة "إش إش" في كل تحركاتها، كما قام "رجب الجريتلي" بتوبيخ "مختار" محمد الشرنوبي، بسبب وقوفه للحديث مع "إش إش"، كما أصدر له أوامر صارمة منها عدم الاقتراب منها مجددًا.

مسلسل إش إش

أخبر "عبد العاطي" إيهاب فهمي شقيقته "شادية" هالة صدقي أن "رجب" سوف يكتشف قريبًا إقرار التنازل عن الأملاك، وهذا يدفعها لاقتراح سرقة الخزنة التي وضع فيها الملف، كما هربت "لبنى" ندى موسى من منزل والدها وتوجهت إلى منزل "مختار"، وتمكنت "إش إش" ووالدتها "إخلاص" من الوصول إلى "بوشكاش"، وبعد توبيخهما له اتفق معهم على إعطائهم نصف الأموال مقابل التزامه بالصمت نهائيًا تجاه ما يعرفه عن إش إش .

صعد "عبد العاطي" إلى منزل "إش إش" وعرض عليها صفقة أن تمنحه الملف الذي يحتوي على ورقة إقرار التنازل، مقابل أن يقوم بتعديل سجل الاتصالات بحيث يحذف منه رقم "مختار"، رغم ترددها لكنها وجدت نفسها مجبرة على الموافقة على عرضه، وبالفعل ذهبت لإحضار الملف له، لكن في تلك اللحظة عاد "رجب" لمنزله، واختتمت الحلقة على ذلك.

مسلسل إش إش

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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