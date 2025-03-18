مسلسل إش إش الحلقة 17..إش إش تكتشف حملها وتشك في وفاة شقيقتها

شهدت الحلقة 17 من مسلسل إش إش سعي" إش إش" مي عمر لكسب ثقة "رجب الجريتلي" ماجد المصري، كما تمكنت من تسليم "عبد العاطي"إيهاب فهمي الورقة التي قد وضعها لرجب لتنازله عن ممتلاكته من الملف، لكنها لم تفعل ذلك بلا مقابل، بل اشترطت عليه تزوير سجل اتصالاتها لكي تخفي علاقتها بمختار قبل تسليمه لرجب، وهو ما وافق عليه عبد العاطي .

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 17

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 17،كما شهدت تلك الحلقة مواجهة حادة بين "لبنى" ندى موسى و"مختار" محمد الشرنوبي، حيث فجر الأخير مفاجأة صادمة عندما أخبرها أنها ليست ابنة "حمدية"،

لكن والدته شادية أخبرته أنه كان يقول ذلك من أجل أن يكيدها وأن كلامه غير صحيح.

مسلسل إش إش

كما اقتحم "فرج الجريتلي" طارق النهري منزل رجب بعدما علم بزواج ابنته سرًا من مختار، فاشتبك معه في مشادة غاضبة، وأثناء ذلك من استغلت لبنى تلك الفرصة وسألته أمام الجميع عن هوية والدتها الحقيقية، وهذا جعل إش إش تشعر بالشك في وفاة شقيقتها وبدأت بدورها في البحث عن خبايا هذا السر.

تفاصيل مسلسل مي عمرالحلقة 17

أما "صفاء" شيماء سيف، فقد عاشت لحظات من السعادة عندما تقدم لخطبتها "نُصة" عصام السقا، كما شعرت إش إش بإرهاق وغثيان متكرر، وهذا دفعها تذهب للطبيب، لتتفاجأ بخبر حملها، لكن الأمور تأخذ منحى معقدًا عندما يراها الضابط في المستشفى ويبدأ في التقصي حول هوية والد الطفل، وهذا يضعها في موقف حرج، خاصة بعد سؤال الضابط لها عن سبب تواجدها في المستشفى فأخبرته أنها تعاني من حالة إرهاق، وسرعان ما طلب من معاونه التقصي عن حقيقة تواجدها في المستشفى ليخبره بأنها حامل.

مسلسل إش إش

وفي ذلك الوقت، ظهر عبد العاطي بمخطط جديد، حيث أحضر خادمة تُدعى نجوى لإش إش بناءً على طلب رجب، لكن ما لم تعلمه إش إش أن عبد العاطي قد اتفق سرًا مع الخادمة لتكون عينًا له داخل المنزل، وتنقل له كل ما يحدث.

استمعت نجوى إلى حديث بين إش إش وشقيقتها صفاء، تخبرها خلاله أنها تخطط لإخبار رجب بأنه والد الطفل، رغم أنه في الحقيقة ابن مختار، لتسرع نجوى بنقل تلك المعلومة لعبد العاطي، واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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