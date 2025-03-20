مسلسل إش إش الحلقة 19.. إش إش تقع في مأزق وبوشكاش يدعي إصابته بالمرض

شهدت الحلقة 19 من مسلسل إش إش تطورات درامية مشوقة، حيث بدأت تلك الحلقة بإنكار كل من "إش إش" مي عمر و"مختار" محمد الشرنوبي للاتهامات التي وجهتها إليهما "لبنى" ندى موسى، وادّعيا أنها تلفق الأكاذيب لهما للإيقاع بهما، كما قام مختار بصفعها على وجهها، في المقابل، كما أخبرت "إش إش" زوجها "رجب الجريتلي" ماجد المصري أن "مختار" كان يلاحقها قبل زواجها منه وكان يحاول التقرب منها، كمحاولة منها لكسب تعاطفه وإثارة غضبه ضده

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 19



ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 19، قدم "فرج" طارق النهري عرضًا لعبد العاطي إيهاب فهمي، حيث طلب منه التعاون معه للإيقاع بشقيقه رجب والزج به في السجن نظير إعطاؤه 40 مليون جنيه،وقام "نُصة" عصام السقا بالإستعانة بالفنان أحمد جمال سعيد لوضع جهاز تتبع في سيارة رجب، بهدف تعقّب تحركاته ومعرفة موقع مخزن المخدرات، وبالفعل تمكنا من وضعه في سيارته وبالفعل وصلوا لمكان المخزن، وقام "نصة" بإرسال الموقع لإش إش، التي بدورها نقلت المعلومات للمقدم معتصم، حيث طلب منها أن تخبره بموعد تسليم إحدى الشحنات المهمة.

مسلسل إش إش

عاد "بوشكاش" إدوارد لمنزله بعدما تعرضت أمواله للسرقة، لكنه فاجأ عائلة "إش إش" بإعلانه بإصابته بمرض السرطان، وأعرب عن رغبته في قضاء ما تبقى من حياته برفقة عائلته.

في ذلك الوقت، لم يتردد رجب في تحذير مختار بشدة، وأمره بألا يقترب من إش إش مجددًا، كما قام عبد العاطي بتفتيش سجل مكالمات "إش إش"، ليعلم أنها كانت على تواصل مستمر مع المقدم معتصم.

مسلسل إش إش

واختتمت تلك الحلقة بمصارحة "إش إش" لوالدتها "إخلاص كابوريا" انتصار بأنها حامل من مختار، الأمر الذي صدم والدتها بشدة، فطلبت منها أن تجهض الجنين، لكن إش إش اتخذت خطوة غير متوقعة، حيث أرسلت رسالة إلى رجب الجريتلي أخبرته فيها بحملها، وهذا جعل والدتها تكشف لها سرًا خطيرًا، وهو أن رجب عقيم، لتدرك إش إش حينها أنها أوقعت نفسها في ورطة لا مفر منها.

أبطال مسلسل إش إش



مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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