عدد حلقات مسلسل إش إش لـ مي عمر والتفاصيل الكامل.. تفاصيل

اثار مسلسل إش إش الجدل بعد استمرار عرضه ، خاصة أنه أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن العمل يتكون من 15 حلقة فقط، والذي يعرض ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

وفي تصريحات تلفزيونية سابقة عبر قناة نايل لايف وبرنامج مساء الفن كشف الكاتب الصحفي محمد تمساح عن عدد حلقات المسلسل الحقيقة حيث اكد أن العمل يتكون من 30 حلقة وأنه مع بداية التصوير وكتابة اولي حلقاته كان مقرر له 15 حلقة فقط، ليعود صناع العمل وينتهوا علي استكمال العمل لـ 30 حلقة، مشيرًا أن العمل تم التحضير له بعناية ليُعرض في موسم دراما رمضان بشكل كامل دون تقليص أو حذف.

مواعيد عرض مسلسل "إش إش"

يُعرض مسلسل "إش إش" يوميًا عبر شاشة "MBC مصر" في تمام الساعة 10:00 مساءً، مع إعادة الحلقة في اليوم التالي الساعة 3:00 عصرًا على القناة نفسها. كما يُعاد أيضًا على قناة "MBC مصر 2" في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وأيضًا على "MBC مصر دراما" في الرابعة عصرًا والتاسعة مساءً.

قصة مسلسل "إش إش"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي حول قصة راقصة شعبية من الدرجة الثالثة تُدعى "إش إش"، تسعى لتحقيق أحلامها بالوصول إلى الشهرة والثراء. تواجه بطلة العمل العديد من الصراعات والمواقف الصعبة التي تحول حياتها إلى صراع دائم بين الطموحات والمعوقات.

ويقع المعلم "رجب الجرتلي"، الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري، في حبها، وكذلك يقع الفنان محمد الشرنوبي في حبها، ما يضع "إش إش" في حيرة بين قلبها وعقلها وسط هذه العلاقات المتشابكة.

أبطال مسلسل "إش إش"

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، وغيرهم من الفنانين. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" يجذب الجمهور بمزيج من الدراما والتشويق

يستمر مسلسل "إش إش" في خطف الأنظار بمزيج من الدراما والتشويق، حيث يترقب الجمهور أحداث الحلقات القادمة بشغف لمعرفة مصير البطلة، خاصة مع تطور الأحداث ودخولها في صراعات قوية سواء على المستوى الشخصي أو المهني.

مسلسل "إش إش" واحد من أبرز الأعمال الدرامية في رمضان 2025، واستطاع أن يحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ أول حلقة. ويؤكد كل أبطال العمل أن الحلقات القادمة تحمل مفاجآت أكبر وتطورات درامية ستنال إعجاب الجمهور.

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