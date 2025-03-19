جمال يوسف يكشف سبب تفكيره في الاعتزال

كشفت مصادر مقربة من الفنان جمال يوسف أنه يمر بحالة نفسية صعبة دفعته للتفكير جديًا في الاعتزال، بعدما أصبح يشعر أن الساحة الفنية لم تعد تُشبه الفن الذي تعلّمه وأحبه طوال حياته، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

وأوضحت المصادر أن جمال يوسف، يعاني من إحباط شديد، حيث يرى أن الفن ليس مجرد مهنة، بل رسالة يجب أن تساهم في بناء المجتمع، لا أن تكون سببًا في هدمه.

وأضاف أن جمال يوسف يشعر بأن ما يُقدَّم حاليًا لا يتماشى مع القيم التي نشأ عليها، مؤكدًا: "ربنا مش نجاني من المرض علشان أشوف حاجات مش حلوة وأسكت الفن رسالة، وأنا مش ممكن أكون جزء من حاجة تضر المجتمع والدين."

جمال يوسف يوجه رساله للفنان جمال يوسف

وأشار المصدر إلى أن جمال يوسف يوجّه عتابًا محبًا للفنان الكبير محمد صبحي، الذي يعتبره الأب الروحي له، قائلاً: "أستاذي محمد صبحي علّمنا يعني إيه فن محترم، وإزاي الفنان يكون قدوة لجمهوره.. هو نموذج للفنان الحقيقي اللي حافظ على مبادئه رغم كل حاجة، وكنت أتمنى إن القيم اللي زرعها فينا تكون لسه موجودة بقوة في الوسط الفني."

ورغم ذلك، أكدت المصادر أن جمال يوسف لا يزال يُكن كل الحب والتقدير لمحمد صبحي، معتبرًا إياه أحد أعظم الفنانين الذين التزموا برسالة الفن الراقية، متمنيًا أن يظل تأثيره حاضرًا في الأجيال القادمة.

وفي الوقت ذاته، أوضح المصدر أن هناك عددًا من الفنانين المقربين يحاولون تهدئة جمال يوسف وإقناعه بإعادة النظر في قراره، خاصةً أن الفن لا يزال بحاجة إلى نجوم يحملون رسالته الحقيقية ويحافظون على قيمه الراقية.

إقرأ أيضاً:

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل سيد الناس عمرو سعد يعود بشخصية "جارحي"

مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل سيد الناس صراع عائلي بين عمرو سعد وأحمد رزق