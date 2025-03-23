موعد عرض مسلسل إش إش والقنوات الناقلة خلال رمضان 2025

يترقب جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية مواعيد عرض مسلسل إش إش بطولة مي عمر، حيث يعد العمل من أبرز الأعمال الدرامية التي يتابعها المشاهدين منذ بداية عرضه في رمضان 2025



ويرصد لكم موقع الموجز مواعيد عرض مسلسل إش إش والقنوات الناقلة في رمضان 2025.









مواعيد عرض مسلسل إش إش



وحقق مسلسل إش إش من بطولة مي عمر منذ عرضه في شهر رمضان 2025، نجاح كبير وكما حقق نسبه مشاهدة عالية، لذلك يترقب المشاهدين مواعيد عرضه.





ويعرض مسلسل إش إش من بطولة مي عمر خلال شهر رمضان 2025، على شاشة قناة MBC مصر الساعة 10 مساء والإعادة 3 مساء، وكما يعرض أيضا الساعة 10 مساء على قناة MBC دراما.

قنوات عرض مسلسل إش إش

ويعرض مسلسل إش إش خلال شهر رمضان 2025، على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد.





قائمة أبطال مسلسل إش إش



ومسلسل إش إش، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، وإيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

قصة مسلسل إش إش



و​​مسلسل إش إش، تدور أحداثه حول مي عمر التي تجسد شخصية اسمها إش إش، وهي تعمل راقصة درجة ثالثة وتواجه العدد من التحديات والصراعات، وكما توضع مي عمر في صراعات مع عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.



عدد حلقات مسلسل إش إش

ويبحث المشاهدين عن عدد حلقات مسلسل إش إش الذي يعرض في الموسم الرمضاني 2025، ومن المقرر يستمر عرض مسلسل إش إش على مدار الـ30 حلقة، خلال شهر رمضان 2025.



كواليس مسلسل إش إش

وانتهى المخرج محمد سامي من تصوير مشاهد مسلسل إش إش منذ عددة أشعر،، حيث شارك صورًا من موقع التصوير عبر حسابه على إنستجرام، معلقًا: "من تصوير مسلسل إش إش للنجمة مي عمر، رمضان 2025 إن شاء الله، على MBC، هيكون بإذن الله أقوى مسلسلاتي". ​​

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