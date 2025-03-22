مسلسل إش إش الحلقة 21.. رجب الجريتلي يطرد مختار بعد مشاجرة عنيفة وإش إش تتعرض للإجهاض

شهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل إش إش تصاعدًا دراميًا كبيرًا، لاسيما بعدما اتهمت "إش إش" مي عمر "مختار" محمد الشرنوبي بالاعتداء عليها.

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 21

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 21، بدأت تلك الحلقة بتشاجر "رجب الجريتلي" ماجد المصري مع "مختار" محمد الشرنوبي، حيث اعتدى عليه بالضرب المبرح وطرده من منزله بسبب تعديه على زوجته "إش إش"، حاولت "شادية" هالة صدقي التدخل لتهدئة الموقف بينهما لكن "رجب" هددها بالطلاق إن أصرت على موقفها.

مسلسل إش إش

مسلسل إش إش

غضبت "لبنى" ندى موسى مما حدث لزوجها "مختار"، وأخبرت"شادية" هالة صدقي وابنتها "فاتن" أنها ستذهب إلى "إش إش" من أجل الانتقام منها واستعادة كرامة زوجها، وبالفعل صعدت إليها وتشاجرت معها لكن "إش إش" لجأت إلى زوجها "رجب"، وأخبرته أنها تعدت عليها بالضرب فعلى الفور طرد لبنى من المنزل.





ورغم الاضطرابات التي تحيط بمنزل الجريتلي، لكن "رجب" لم يتراجع عن أعماله المشبوهة، حيث تواصل مع "المعلم النوري"أحمد زاهر واتفق معه على موعد لتسليم شحنة المخدرات، وهو يوم 5 من الشهر المقبل في تمام الثالثة عصرًا بالمخزن، وعلى الفور نقلت إش إش هذه المعلومات للمقدم "معتصم الألفي" أحمد عبدالله عبر رسالة على تطبيق الواتساب.

مسلسل إش إش

بدأ مختار في التخطيط للانتقام من رجب الجريتلي، فذهب إلى شقيقه "فرج الجريتلي" طارق النهري وعرض عليه استعداده لتنفيذ أي طلب يريده من أجل الانتقام منه، حتى لو كان سيطلب من أن يطلق ابنته لبنى.



أخبر رجب الجريتلي إش إش، بأنه يريد معرفة والد ابنها وأمهلها يومًا واحدًا لكشف الحقيقة وأخبرها أنها لن يصمت إذا كان والده هو مختار،

كما تعرضت إش إش لابتزاز من "بوشكاش" إدوارد، الذي طلب منها مليون جنيه مقابل عدم إفشاء سر علاقتها بمختار أمام رجب.

أصرت والدتها إخلاص كابوريا (انتصار) على استلام نقودها في الحال عند لقائها بها، اعترفت لإش إش أنها ستمنح بوشكاش المال المطلوب حتى لا يكشف سرها، ورفعت المبلغ إلى مليون وأربعمائة ألف جنيه لضمان صمته.

مسلسل إش إش

عقب مغادرتها منزل والدتها، تلقت إش إش مكالمة من مختار، الذي هددها بالانتقام منها، وبعد ذلك تعرضت لهجوم عنيف من شخصين، ركزا اعتداءهما على بطنها في محاولة لإجهاضها.

أبطال مسلسل إش إش



مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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