مسلسل إش إش الحلقة 20.. رجب يصدم الجميع بحمل مي عمر

تصاعدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل إش إش بطولة مي عمر الذي أثارت أحداثه تشويق الجمهور بعد صراعات متتالية منذ بدء عرضه.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة 20 من مسلسل إش إش ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.

مسلسل إش إش

الحلقة العشرين من مسلسل إش إش

شهدت الحلقة العشرين من مسلسل إش إش بطولة مي عمر، تصاعدًا دراميًا مثيرًا بعد مفاجأة غير متوقعة. حيث أخبرت إش إش زوجها، رجب الجرتلي، بحملها، لكنها سرعان ما تلقت صدمة قاسية من والدتها التي كشفت لها أن رجب لا يستطيع الإنجاب، مما جعلها في حالة ذعر وخوف من رد فعله.

على عكس التوقعات، لم يُظهر رجب أي غضب أو شكوك تجاه الأمر، بل تصرف بشكل هادئ وأخذ إش إش من منزل والدتها وكأن شيئًا لم يحدث.

الأكثر غرابة أنه بدأ في اختيار أسماء للطفل، سواء كان ولدًا أو بنتًا، مما زاد من حيرة إش إش وعائلتها.



لم يمضِ وقت طويل حتى قرر رجب مواجهة إش إش بالحقيقة، معترفًا أنه يعلم أنه لا يستطيع الإنجاب. إلا أنه فاجأها بمسامحته لها بسبب حبه العميق، ولم يكتفِ بذلك، بل أعلن أمام الجميع أنها حامل، وكأنه يفرض الأمر الواقع على الجميع.

على الجانب الآخر، أصيب مختار بحالة من الغضب الشديد بعدما علم بحمل إش إش، إذ كان متأكدًا أن الطفل الذي تحمله هو ابنه، فهو يعلم أن رجب لا يمكنه الإنجاب! قرر عدم الصمت وذهب إلى إش إش لمواجهتها بنفسه، لكن الأمور أخذت منحى غير متوقع.



في محاولة لاحتواء الموقف، قامت إش إش بحبس مختار داخل غرفة وصرخت مستنجدة بالجيران، مدعية أنه حاول الاعتداء عليها، مما وضعه في ورطة كبيرة، وقلب المواجهة بينهما إلى أزمة خطيرة تهدد مستقبل الجميع!

أبطال مسلسل إش إش

يشارك في بطولة مسلسل إش إش نخبة من النجوم، أبرزهم: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، إيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل إش إش

تدور أحداث المسلسل حول إش إش، التي تعمل راقصة من الدرجة الثالثة، وتجد نفسها في صراعات مع عبد العاطي، الذي يحاول استغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.

مسلسل إش إش

مواعيد عرض مسلسل إش إش وقنوات البث

يعرض المسلسل حصريًا خلال شهر رمضان 2025 عبر:

• MBC مصر: العرض الأول الساعة 11:00 مساءً، الإعادة الساعة 3:00 عصرًا.

• MBC مصر 2: العرض الأول الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

• MBC دراما: العرض الأول الساعة 5:00 مساءً.

• منصة شاهد: متاح للمشاهدة في أي وقت عبر البث الرقمي.

مع تصاعد الأحداث، يترقب الجمهور الحلقات القادمة لمعرفة كيف ستنتهي هذه المواجهات النارية بين الشخصيات!

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