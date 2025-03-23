مسلسل إش إش الحلقة 22..زفاف لبنى ومختار ورجب يعترف بحبه لـ إش إش

تصاعدت الأحداث في الحلقة 22 من مسلسل إش إش، حيث بدأت الحلقة بمشهد مؤلم، وهو استيقاظ "إش إش" مي عمر داخل المستشفى عقب تعرضها لضرب مبرح أدى لفقدان جنينها، وهذا أدخلها في حالة من الحزن والانهيار.

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 22



ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 22،

هذا الحدث المأساوي الذي تعرضت له إش إش دفعها لمواجهة زوجها "رجب الجريتلي" ماجد المصري بالحقيقة، حيث أخبرته بعلاقتها بمختار محمد الشرنوبي، واعترفت له أنه والد الطفل الذي فقدته، وأخبرته أنها تزوجته بدافع الانتقام فقط، ثم طلبت منه أن يطلقها لكي تهرب من المشاكل التي وضعت نفسها فيها، وبالفعل استجاب لها ونفذ رغبتها.

مسلسل إش إش

عقب الطلاق، اتجه "رجب" لمنزل "مختار" وسأله عما إذا كان وراء الاعتداء الذي تعرضت له "إش إش"، لكنه أنكر تورطه في هذا الأمر، ورغم شكوك، "رجب" فيه إلا أنه قرر مسامحته بعدما لاحظ دموع الندم في عينيه، وطلب منه أن يعود لمنزله وعمله، ثم تركه وانصرف، وفور مغادرته أسرع مختار وأبلغ والدته شادية"هالة صدقي وأخبرها أن "رجب" سامحه وأنه طلق "إش إش'" وهذا جعلها تشعر بالسعادة، وبدون قصد منها كشفت عن حمل "إش إش" من "مختار" أمام زوجته "لبنى" ندى موسى، التي غضبت فور علمها بعلاقتهما .



طلب "رجب" من "عبد العاطي" إيهاب فهمي أن يذهب للمنزل لكي يقوم بجمع أغراض "إش إش"، وبالفعل استجاب له وعقب تنفيذه لما طلب وجدها واضعة هاتفها السري الذي كانت تستخدمه للتواصل مع الضابط معتصم داخل حذاءها، وقام بتسليمه لها، وأخبرها أن رجب أحبها وأنه لن يتمكن من الابتعاد عنها لفترة طويلة، ثم طلب منها أن تتعاون معه من أجل الإيقاع به.



وعقب انفصالها عن "رجب الجريتلي"، قررت إش إش إنهاء تعاونها مع الضابط معتصم بشكل نهائي.

مسلسل إش إش

كما افتتح "بوشكاش" إدوارد كباريه خاص به، لكن ابنه "نصة" عصام السقا رفض أن يعمل معه، واعترف "رجب" لشقيقه "فرج" طارق النهري بحبه الشديد لإش إش، وأنه لم يستطع مقاومتها رغم كل ما فعلته معه، واختتمت تلك الحلقة بزفاف لبنى ومختار، وحضرت "إش إش" من بعيد لرؤية الفرح بعيون مليئة بالمشاعر المتضاربة.



أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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