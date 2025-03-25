الانتهاء من تصوير المسلسل الإذاعي غريب يا دنيا لـ محمد ثروت

يواصل المسلسل الإذاعي الكوميدي "غريب يا دنيا" عرض حلقاته يوميًا عبر أثير إذاعة "راديو مصر" 88.7 FM طوال شهر رمضان 2025، بعد أن أعلن صُنّاعه الانتهاء من تسجيل جميع حلقاته بالكامل، والمسلسل من إنتاج شركة "راديو مزاج FM مصر"، ويُعد من الأعمال الكوميدية الاجتماعية التي تجذب انتباه المستمعين هذا العام. ويرصد الموجز التفاصيل.

أبطال مسلسل "غريب يا دنيا" على راديو مصر

يضم المسلسل الإذاعي "غريب يا دنيا" مجموعة كبيرة من النجوم المحبوبين في عالم الكوميديا، على رأسهم الفنان الكوميدي محمد ثروت، والنجمة مي كساب، والفنان القدير سامي مغاوري، بالإضافة إلى النجم عمرو عبد العزيز، كما يُشارك في البطولة عدد من الوجوه الجديدة التي تخوض هذه التجربة الإذاعية، وهم: مروة عبد الخالق، فارس السمان، أمنية طارق، محمد العربي، دينا سليم، هايدي فرغل، وروزيت عزيز.

قصة مسلسل "غريب يا دنيا": مواقف كوميدية ومفاجآت

تدور أحداث المسلسل الإذاعي "غريب يا دنيا" في إطار كوميدي اجتماعي ممتع، حيث تبدأ القصة بانضمام مجموعة من الشخصيات إلى مسابقة كبيرة، لتواجه خلالها العديد من المواقف الطريفة والمفاجآت غير المتوقعة، وتتطور الأحداث بشكل ساخر يرصد تفاصيل حياتهم اليومية وما يصادفونه من مفارقات غريبة.

فريق عمل مسلسل "غريب يا دنيا" خلف الميكروفون

المسلسل من تأليف الكاتبة هيا تامر، وإخراج المخرج إيهاب محي الدين. ويشارك في تسجيل الصوت المهندس أنس محي الدين، بينما يقوم بمنصب المخرج المنفذ منه زيدان، تحت إشراف الدكتورة آية عاطف محمد، المشرفة على الإنتاج الإذاعي.

مواعيد عرض مسلسل "غريب يا دنيا"

يُعرض مسلسل "غريب يا دنيا" يوميًا طوال شهر رمضان 2025، في تمام الساعة 5:30 مساءً، قبل الإفطار مباشرة، عبر أثير راديو مصر 88.7 FM، ليستمتع به المستمعون في أجواء رمضانية مليئة بالمرح والضحك.

مسلسل إذاعي يجذب العائلة في رمضان

يقدم "غريب يا دنيا" جرعة من الكوميديا الراقية التي تناسب جميع أفراد الأسرة، من خلال مواقف اجتماعية طريفة وأداء مميز من أبطال العمل.

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