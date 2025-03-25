موعد عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25.. ليل تواجه السجن ظلمًا

شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون في مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، تطورات جديدة مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور بين ليل وعائلة طليقها يوسف.

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل وتقابل حبيب ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة خلال التقرير التالي.



أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل وتقابل حبيب

تبدأ أحداث الحلقة بصدمة كبيرة حيث يتم القبض على "ليل" بعد اتهامها بسرقة خاتم ألماس، وهو ما يثير ضجة كبيرة بين أفراد العائلة.

في محاولة لإنقاذ الوضع، تحاول "فرح" شقيقة ليل اصطحاب البنات إلى منزل جدهم لحمايتهن من تداعيات الأزمة، إلا أن والدة طليق ليل تتدخل وتواجهها بغضب، مما يؤدي إلى طردها من المنزل.

بعد معرفة فارس بما حدث، يسارع لزيارة ليل في السجن، ويبدأ في البحث عن الأدلة التي قد تبرئها خلال تحرياته، ينجح في الوصول إلى أحد الفتوات الذي يمتلك معلومات هامة عن السيدة التي قامت بتلفيق تهمة السرقة لليل.

وفي نهاية الحلقة، يشهد المشاهد لحظة درامية مؤثرة، حيث يكتشف "يوسف" بالصدفة مؤامرة مدبرة ضد ليل، إذ يسمع زوجته "رقية" وهي تتحدث مع شقيقتها وتعترف بأنها من دبرت التهمة للإيقاع بليل.

الحلقة تحمل الكثير من المفاجآت التي تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مصير ليل، ورد فعل فارس بعد اكتشاف المؤامرة، وما إن كانت الحقيقة ستظهر للعلن قريبًا.

مسلسل وتقابل حبيب

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا



مسلسل وتقابل حبيب

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

يشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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