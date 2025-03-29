مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 28.. يوسف يتآمر ضد فارس وغيرة ليل تشتعل

شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرون في مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، تطورات جديدة مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور بين ليل وعائلة طليقها يوسف.

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل وتقابل حبيب ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة خلال التقرير التالي.



مسلسل وتقابل حبيب

أحداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل وتقابل حبيب

تتصاعد مشاعر الغيرة بين ليل وفارس، حيث تطلب منه حذف كارما، شقيقة رقية، زوجة يوسف السابقة، من قائمة أصدقائه على فيسبوك، بينما يطالبها هو بحذف مدرب الجيم الخاص بها. ورغم اتفاقهما على ذلك، تنشر ليل صورة لها في الجيم برفقة المدرب، في حين يخرج فارس مع كارما، لكن لقائهما ينتهي بشكل غير متوقع بسبب مصادفته لفرح، شقيقة ليل، التي كانت في حالة سُكر وتعاني نفسيًا بعد رفض حبها.

في منزل عائلة فارس ويوسف، تتآمر شهد، الخادمة، للإيقاع بحازم وإجباره على الزواج منها. تتفق مع شاب على تلفيق تهمة له، لكن الأمور تنقلب ضدها عندما يقوم الشاب بتخديرها والتعدي عليها، ثم يطلب منها إلصاق التهمة بحازم.

مشاهدة مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 28

من جانبه، يصارح حازم زوجته بعلاقته السابقة مع شهد، ما يدفعها إلى طلب الطلاق.

حمدي هيكل، أحد العاملين لدى والد فارس ويوسف، يخبر صلاح عبد الله كبير العائلة بأن نعمة، الخادمة، تلقت عرض زواج إلا أن هناك لغزًا يحيط بماضيها، حيث يبدو أنها تنتمي لعائلة ذات شأن، وهو السر الذي سيكشف قريبًا.

يلتقي يوسف بغزال، ويخطط معها لإفساد عمل شقيقه فارس، مما يزيد التوتر بينهما.

في ختام الحلقة، يتفق فارس وليل على تجنب الخلافات بينهما، وتعده بأنها لن تلتقي مدرب الجيم مرة أخرى.



مسلسل وتقابل حبيب

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا



أبطال مسلسل وتقابل حبيب

يشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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