إنجي كيوان تتصدر الترند بسبب "سيد الناس" و"وتقابل حبيب"

لفتت الفنانة إنجي كيوان الأنظار هذا الموسم بعد نجاحها الكبير في تقديم شخصيتين مختلفتين في مسلسلي "سيد الناس" و"وتقابل حبيب". وتصدر اسمها قوائم البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بأدائها المميز في العملين، ويرصد الموجز تفاصيل .

دور كاريمان في "وتقابل حبيب"

قدمت إنجي كيوان شخصية كاريمان، منسقة الدي جي الشهيرة التي تعيش قصة حب من طرف واحد، بأسلوب جذاب وبسيط، مما جعل الجمهور يتفاعل مع أدائها وينشر مقاطعها على نطاق واسع. واستطاعت التعبير عن مشاعر الشخصية بصدق، ما جعلها حديث رواد السوشيال ميديا.

شخصية راجية في "سيد الناس"

أما في مسلسل "سيد الناس"، فقدمت إنجي شخصية راجية، فتاة تعمل ضمن شبكة مافيا تديرها شخصية محمود قابيل. وعلى الرغم من اختلاف الدورين تمامًا، إلا أن أداءها المتميز أثبت قدرتها على التلون وتقديم شخصيات متنوعة ببراعة.

تفاعل الجمهور والإشادة بأدائها

لاقى أداء إنجي كيوان إعجاب الجمهور، حيث أعاد الكثيرون نشر مشاهدها من العملين، مؤكدين أنها من أبرز الوجوه الصاعدة في الدراما الرمضانية لهذا العام.

نجوم العملين

يشارك إنجي كيوان في بطولة "سيد الناس" كل من عمرو سعد، إلهام شاهين، ومنة فضالي، بينما يشاركها في "وتقابل حبيب" نخبة من النجوم، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، نيكول سابا، كريم فهمي، وخالد سليم.

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