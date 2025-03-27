مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 26.. ليل تتحدى حماتها بعد اعترافها بحب فارس

شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرون في مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، تطورات جديدة مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور بين ليل وفارس شقيق طليقها، مما تصدرت الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي بين مشاهد ليل وفارس.

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل وتقابل حبيب ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة خلال التقرير التالي.



مسلسل وتقابل حبيب

أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل وتقابل حبيب



بعد خروج ليل من السجن بمساعدة فارس، حاول التخفيف عنها وإخراجها من حالتها الحزينة فقررت إرسال بناتها إلى منزل أهلها، بينما فاجأها فارس برحلة خاصة إلى الصحراء، حيث أعد لها أجواء ساحرة وسط الخيام والنيران المشتعلة وشواء اللحوم، في محاولة لإضفاء لحظات من الدفء والسعادة على قلبها.

خلال هذه الأمسية، لم يتمكن فارس من إخفاء مشاعره أكثر، فاعترف بحبه لليل، التي لم تتردد في مبادلته الشعور، ليكون هذا الاعتراف نقطة تحول جديدة في علاقتهما، وسط أجواء حالمة عززت مشاعر الألفة والتقارب بينهما.



مسلسل وتقابل حبيب

عند عودتها إلى المنزل، تفاجأت ليل بحضور حماتها أنوشكا، التي صُدمت عندما اكتشفت أن كالون باب الشقة قد تم تغييره، لم تتردد أنوشكا في تهديد ليل ومحاولة فرض سيطرتها عليها، لكن الأخيرة رفضت الرضوخ وواجهتها بكل قوة، معلنة أنها لن تسمح لأحد بالتحكم في حياتها مجددًا.



مسلسل وتقابل حبيب

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا



أبطال مسلسل وتقابل حبيب

يشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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