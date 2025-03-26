تردد قناة MBC مصر دراما لمتابعة أقوى مسلسلات رمضان 2025

مع حلول شهر رمضان المبارك، يبحث الكثيرون عن تردد قناة MBC مصر دراما الجديدة، والتي انطلقت رسميًا أمس، لتقديم أقوى المسلسلات الرمضانية لعام 2025. وتبث القناة محتواها الدرامي المميز عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، مما يتيح للمشاهدين متابعة أعمالهم المفضلة بجودة عالية طوال الشهر الكريم. ويرصد الموجز التفاصيل.

مسلسلات رمضان 2025 على قناة MBC مصر دراما

تقدم القناة هذا العام باقة متنوعة من 8 مسلسلات حصرية، وهي:



سيد الناس

العتاولة 2

المداح – أسطورة العهد

منتهى الصلاحية

أشغال شقة جدًا

إش إش

نص الشعب اسمه محمد

80 باكو

تردد قناة MBC مصر دراما على النايل سات

التردد: 12467

12467 معدل الترميز: 3000

تفاصيل أبرز مسلسلات رمضان 2025 على MBC مصر دراما

مسلسل "سيد الناس"

بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، وغيرهم.

التأليف: ورشة "قلم".

الإخراج: محمد سامي.

مسلسل "العتاولة 2"

بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، نسرين أمين، زينة، فيفي عبده، وغيرهم.

التأليف: مصطفى جمال هاشم.

الإخراج: أحمد خالد موسى.

مسلسل "المداح – أسطورة العهد"

القصة: تدور الأحداث حول صراعات العائلة بسبب تجارة الآثار، حيث تشتعل الخلافات بين أفراد عائلة الباشا بسبب الطمع والغيرة، ليجد الأب نفسه في مواجهة الجميع من أجل حماية ابنه الوحيد.

مسلسل "منتهى الصلاحية"

بطولة: محمد فراج، ياسمين رئيس، هنا شيحة، دنيا ماهر، وغيرهم.

التأليف: محمد هشام عبية.

الإخراج: تامر نادي.

عدد الحلقات: 15 حلقة.

مسلسل "أشغال شقة جدًا 2"

بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، وانتصار.

التأليف: خالد وشيرين دياب.

الإخراج: خالد دياب.

مسلسل "إش إش"

بطولة: مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، ندى موسى، دينا، إدوارد.

التأليف: محمد سامي ومهاب طارق.

الإخراج: محمد سامي.

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

بطولة: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود.

التأليف: محمد رجاء.

الإخراج: عبدالعزيز النجار.

عدد الحلقات: 15 حلقة.

مع هذا التنوع الكبير في المسلسلات، تقدم قناة MBC مصر دراما تجربة مشاهدة فريدة لعشاق الدراما خلال رمضان 2025. لا تفوت الفرصة، واضبط تردد القناة الآن لمتابعة أقوى الأعمال الرمضانية مباشرةً من منزلك.

اقرأ أيضًا :

لماذا يجب تناول الموز على السحور في رمضان 2025؟.. إليك فوائده المذهلة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة