أفكار فطار 26 رمضان 2025.. طريقة عمل الكريب الحادق والحلو

أفكار فطار 2025.. يُعتبر الكريب من الأكلات الشهية والمشبعة التي تناسب جميع الأذواق، سواء كان بنكهة حلوة أو مالحة. ومع ارتفاع تكاليف شراءه للأسرة بالكامل، يصبح تحضيره في المنزل خيارًا اقتصاديًا رائعًا. لهذا السبب، تقدم الشيف فاطمة عبد المنعم، عبر "الموجز"، وصفة سهلة وموفرة لتحضير الكريب الحادق والحلو لـ فطار 26 رمضان 2025 بخطوات بسيطة.

طريقة عمل الكريب لفطار 26 رمضان

مكونات عجينة الكريب:

1 كوب دقيق

1 كوب حليب

1 بيضة

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

¼ ملعقة صغيرة فانيليا



مكونات الحشو:

نصف كيلو بانيه (أو أي حشو متوفر مثل الجبن)



خطوات تحضير الكريب:

1. في وعاء، اخلطي الحليب، البيض، الفانيليا، والملح، ثم أضيفي الدقيق تدريجيًا مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

طريقة عمل الكريب الحادق



2. سخّني طاسة غير لاصقة وادهنيها بالقليل من الزيت، ثم اسكبي مقدارًا صغيرًا من الخليط باستخدام كوب معياري، وافرديه على الطاسة.



3. اتركي الكريب لمدة 30 ثانية على كل جانب حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون.



4. بعد تحضير جميع الوحدات، احشي الكريب بالبانيه المقلي مع شرائح الفلفل، المايونيز، الكاتشب، والجبن (شيدر أو موزاريلا).



5. اطوي الكريب على شكل مثلث وضعيه في الطاسة أو الجريل لمدة دقيقة ليكتسب قرمشة لذيذة.



6. يمكنك تنويع الحشوات وفقًا لما تفضلينه أو المتاح لديكِ.

طريقة عمل الكريب الحلو:

يمكنك استخدام نفس عجينة الكريب وطريقة التحضير، لكن مع اختيار حشوة حلوة مثل النوتيلا، مع إضافة شرائح الموز أو الفراولة للتزيين، مما يمنحكِ تجربة مميزة لعشاق الحلويات.

بتطبيق هذه الوصفة، ستتمكنين من تقديم كريب لذيذ لأفراد أسرتك دون إرهاق الميزانية، وبطعم ينافس المحلات الشهيرة.

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