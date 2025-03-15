حلويات رمضان 2025.. كيفية تحضير الكريب في المنزل

تحضير الكريب في المنزل.. يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار حلويات رمضان 2025 قبل حلول الشهر الفضيل ولكن معظم الأمهات تفضلن التوفير وصنعها في المنزل.

ولهذا ترتفع معدلات البحث حول أشهى وأجدد حلويات رمضان 2025، ومن هنا يعرض الموجز لكم كيفية تحضير الكريب في المنزل.

كيفية تحضير الكريب في المنزل

ويتميز عمل الكريب في المنزل بأنه اقتصادي وسهل التحضير، مما يجعله خيارًا مثاليًا لوجبة خفيفة أو عشاء سريع لجميع أفراد الأسرة.

يُعد تحضير الكريب في المنزل من أشهى وأبسط الوصفات التي يمكن عملها في المطبخ بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخن إذا يتميز بمرونته في التقديم، حيث يمكن تحضيره كوجبة حلوة مع العسل والفواكه أو الشوكولاتة، أو كوجبة مالحة بحشوات الجبن والدجاج والخضروات.

وتحضير الكريب في المنزل لا يتطلب الكثير من الوقت أو المهارات، فكل ما تحتاجه هو مكونات أساسية مثل الدقيق، الحليب، البيض، الزبدة، ورشة ملح وسكر، بعد مزج المكونات جيدًا للحصول على قوام سلس، يُطهى الكريب على مقلاة ساخنة حتى يصبح ذهبي اللون.

الموجز ينقل لكم كيفية تحضير الكريب في المنزل كالتالي:

كيفية تحضير الكريب في المنزل

مقادير عمل الكريب في المنزل

كوب دقيق

كوب حليب

ربع ملعقة ملح

ملعقة صغيرة سكر

بيضة

ربع ملعقة فانيليا

مكونات الحشو

نصف كيلو بانيه على حسب الرغبة وأيضًا من الممكن استبداله بنوع حشو متاح كالجبنة.

طريقه تحضير الكريب

في وعاء مناسب نضيف الحليب والبيض والفانيليا والملح ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدًا حتى يمتزج الخليط

يجب تحضير طاسة غير لاصقة ونقوم بدهنها بقليل من الزيت ثم نضيف كمية صغيرة من الخليط بواسطة كوب معياري ونفرد الخليط ونتركه لمدة 30 ثانية ثم نقوم بتسويته على الوجه الآخر لمدة 30 ثانية أخرى.

بعد الانتهاء من الكمية نقوم بحشو الكريب بالبانيه المقلي وشرائح الفلفل والقليل من المايونيز والكاتشب والجبنة الشيدر أو الموزاريلا.

نغلق الكريب على شكل مثلث ونقوم بوضعه مرة أخرى في الطاسة أو الجريل لمدة دقيقة ليصبح مقرمش ولونه ذهبي

من الممكن اختيار الحشو على حسب الرغبة أو المتاح.

أما بالنسبة لـ الكريب الحلو فهو يتم بنفس مكونات عجينة الكريب ونفس طريقة التحضير يمكنك تحضير الكريب الحلو، ولكن مع اختلاف الحشو فمن الممكن حشوه بالنوتيلا وتزيينه بشرائح الموز أو الفراولة.

يمكنك تنويع الحشوات حسب ذوقك، مما يجعله خيارًا مثاليًا لوجبة الإفطار أو العشاء السريع، ومن خلال بعض الحيل البسيطة، مثل استخدام مقلاة غير لاصقة والتأكد من أن الخليط خفيف القوام، ستحصل على كريب مثالي في كل مرة.

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