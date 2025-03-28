مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27.. يوسف يكتشف علاقة ليل وفارس ويبدأ رحلة الانتقام

شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرون في مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، تطورات جديدة مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور بين ليل وعائلة طليقها يوسف.

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل وتقابل حبيب ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة خلال التقرير التالي.



مسلسل وتقابل حبيب

أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل وتقابل حبيب



شهدت الحلقة 27 من مسلسل وتقابل حبيب تطورًا جديدًا في علاقة ليل وفارس، حيث اعترف كل منهما بحبه للآخر، مما زاد من قوة العلاقة بينهما. لكن هذا التقارب لم يمر مرور الكرام، فقد بدأت رقية، زوجة يوسف، في الشك في طبيعة علاقتهما.

أخبرت رقية زوجها يوسف، الذي كان زوجًا سابقًا لليل وأيضًا شقيق فارس، بأن فارس قد لا يكون على علاقة بفرح، شقيقة ليل، كما يظن الجميع، بل بعلاقة سرية مع ليل نفسها. هذا الحديث أثار شكوك يوسف أكثر، ودفعه إلى محاولة كشف الحقيقة بنفسه.

على الجانب الآخر، كانت فرح تكن مشاعر حب لفارس، وحاولت مصارحته بحبها، لكنه تعامل معها بحكمة، موضحًا لها أنها بمثابة أخته، دون أن يجرح مشاعرها.

تصاعدت الأحداث عندما قرر يوسف، بالتعاون مع زوجته رقية، الانتقام من فارس وإغلاق جميع الطرق أمامه في مجال العمل، مما يهدد مستقبله المهني.

اختتمت الحلقة بمشهد مثير، حيث شاهد يوسف فارس برفقة ليل داخل السيارة، بينما تسود بينهما لحظة رومانسية، مما ينبئ بمواجهة ساخنة في الحلقات القادمة.



مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا



مسلسل وتقابل حبيب

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

يشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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