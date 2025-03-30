نيكول سابا للجمهور: جاهزين للحلقة الأخيرة.. ورد طريف من عمرو محمود ياسين

حرصت النجمة نيكول سابا على تشويق جمهورها للحلقة الأخيرة من مسلسل "وتقابل حبيب" التي تعرض بعد قليل بطولة ياسمين عبد العزيز وعدد كبير من النجوم بعد اشتعال الأحداث خلال الحلقة السابقة، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

ونشرت نيكول سابا صورة جديدة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها وكتبت، "جاهزين للحلقة الأخيرة" ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير بالتوقعات المختلفة.

وكانت من التعليقات الطريفة على منشور نيكول سابا تعليق مؤلف العمل عمرو محمود ياسين وكتب، "والله أنا ما خايف غير منك يعني ممكن إنت تكوني عملتي نهاية على مزاجك عادي وأنا مش دريان في البيت مافيا مافيا".

ابطال المسلسل

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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