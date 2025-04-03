مواعيد العمل الرسمية للبنوك.. بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، تعود البنوك للعمل وفقًا للمواعيد الرسمية المعتمدة، ومع التغيرات التي قد تحدث في ساعات العمل عقب العطلات، من المهم للمواطنين التعرف على مواعيد العمل الجديدة في البنوك لتجنب أي تأخير أو إرباك أثناء المعاملات البنكية.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي تفاصيل مواعيد العمل الرسمية للبنوك بعد إجازة عيد الفطر 2025، حتى تتمكنوا من التخطيط لزياراتكم القادمة للبنك بشكل مناسب.

مواعيد العمل الرسمية للبنوك

مواعيد العمل الرسمية للبنوك بعد إجازة عيد الفطر

تبدأ البنوك المصرية اليوم الخميس تعديل مواعيد العمل الرسمية للجمهور والموظفين، بعد انتهاء شهر رمضان وعودة العمل عقب إجازة عيد الفطر، وتتمثل التعديلات في فتح أبواب البنوك للجمهور بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 3 مساءً، بدلاً من 9:30 صباحًا إلى 1:30 مساءً خلال شهر رمضان.

أما بالنسبة للموظفين، فسيبدأ العمل في البنوك من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 مساءً، بدلاً من 9 صباحًا إلى 2 مساءً في رمضان، ويعمل في القطاع المصرفي أكثر من 5 آلاف فرع منتشرين في أنحاء الجمهورية، حيث تضم شبكة البنوك المصرية 36 بنكًا.

مواعيد العمل الرسمية للبنوك

هل تعمل ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة؟

رغم إغلاق الفروع خلال عطلة عيد الفطر، استمرت شبكة ماكينات الصراف الآلي، التي تضم نحو 25 ألف ماكينة، في تقديم خدماتها المصرفية على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، وهذا يتيح للعملاء سحب الأموال وإجراء المعاملات المالية المختلفة دون الحاجة لزيارة الفروع.

مواعيد العمل الرسمية للبنوك

مواعيد العمل الرسمية للبنوك

مع استئناف البنوك لنشاطها، من المتوقع أن تشهد الفروع إقبالًا كبيرًا من العملاء، خاصةً لإتمام المعاملات المتأخرة التي تم تأجيلها أثناء العطلة، لذلك، يُنصح بتجنب أوقات الذروة لضمان إنجاز الخدمات المطلوبة بسرعة.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في بيان له الخميس الماضي عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر بدءًا من الأحد 30 مارس 2025 وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء 2 أبريل 2025. وأضاف البنك أنه إذا ثبت أن يوم الإثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام شهر شوال 1446 هجريًا، فإن الإجازة تمتد حتى الأربعاء 2 أبريل 2025، ليُستأنف العمل في الخميس 3 أبريل 2025.

مواعيد العمل الرسمية للبنوك

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