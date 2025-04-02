رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM في مصر.. كل ما تحتاج معرفته

رسوم السحب من ماكينات ATM.. تفاصيل وتحديثات جديدة.. ازدادت استفسارات العملاء حول رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، خاصة عند استخدام ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة، وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري، يتم فرض رسوم محددة على عمليات السحب والاستعلام عن الرصيد عند استخدام ماكينات بنوك أخرى، مع استمرار السحب المجاني من ماكينات البنك المصدر للبطاقة، ويرصد الموجز رسوم السحب.

قيمة رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM

تقدم البنوك المصرية أكثر من 27 ألف ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد رسوم مختلفة لكل بنك. وفيما يلي تفصيل للرسوم التي تفرضها بعض البنوك:

البنوك التي تفرض رسومًا على السحب والاستعلام:

بنك قطر الوطني (QNB): 5 جنيهات لكل عملية سحب، والاستعلام عن الرصيد مجاني.

البنك المصري الخليجي (EG Bank): 5 جنيهات للسحب و10 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك القاهرة: 5 جنيهات للسحب و2 جنيه للاستعلام.

البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات للسحب و1.5 جنيه للاستعلام.

بنك الإمارات دبي الوطني: 5 جنيهات للسحب و2 جنيه للاستعلام.

البنك الزراعي المصري: 5 جنيهات للسحب و2 جنيه للاستعلام.

بنك مصر: 5 جنيهات للسحب و2 جنيه للاستعلام.

بنك كريدي أجريكول: 5 جنيهات للسحب و6 جنيهات للاستعلام.

البنك التجاري الدولي (CIB): 5 جنيهات للسحب، بينما الاستعلام عن الرصيد مجاني.

بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB): 5 جنيهات للسحب، والاستعلام عن الرصيد مجاني.



البنوك التي توفر الاستعلام عن الرصيد مجانًا:

البنك العربي الإفريقي الدولي: 5 جنيهات للسحب والاستعلام عن الرصيد بدون رسوم.

البنك التجاري الدولي (CIB): استعلام الرصيد مجاني، مع فرض 5 جنيهات على كل عملية سحب.

بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB): استعلام مجاني، وسحب مقابل 5 جنيهات.



ما أهمية معرفة رسوم السحب؟

يُعد الوعي برسوم السحب والاستعلام من الأمور المهمة لإدارة الحسابات المصرفية بذكاء، إذ يمكن للعملاء تجنب الرسوم الإضافية من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، مما يوفر نفقات غير ضرورية عند تنفيذ المعاملات المالية اليومية.

نصائح لتجنب رسوم السحب الإضافية

1. استخدم ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنكك: تجنب الرسوم الإضافية عن طريق السحب من ماكينات البنك الذي أصدرت منه بطاقتك.



2. السحب بمبالغ كبيرة عند الحاجة: بدلاً من إجراء عمليات سحب متعددة، قم بسحب المبلغ المطلوب دفعة واحدة لتقليل عدد العمليات والرسوم المتراكمة.



3. استخدم الخدمات المصرفية الرقمية: بعض البنوك توفر تحويل الأموال إلكترونيًا دون رسوم، مما يقلل الحاجة إلى السحب النقدي.

تبقى هذه الرسوم سارية وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري، ومن المتوقع مراجعتها دوريًا لضمان توافقها مع احتياجات العملاء وسوق الخدمات المصرفية في مصر.

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