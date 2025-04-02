العملات الأجنبية .. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2-4-2025 مقابل الجنيه المصري

حالة من الاستقرار خيمت على أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2-4-2025، بعدما شهد انخفاضا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ويأتي الدولار في مقدمة العملات التي يحرص الموجز على متابعتها، ووفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري، سجلت أسعار الدولار الأرقام التالية:

أسعار الدولار اليوم داخل البنوك

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.70 جنيه للبيع و50.60 جنيه للشراء.

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

في بنك أبوظبي الإسلامي 50.69 جنيه للبيع و50.59 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 50.68 جنيه للبيع و50.58 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 50.66 جنيه للبيع و50.56 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك نكست

في بنك نكست 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.63 جنيه للبيع و50.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.58 جنيه للبيع و50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.6 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك ميد بنك 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار بنك القاهرة 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي

سعر الدولار العربي الأفريقي 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار المصرف العربي 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار بنك الإسكندرية 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار العقاري المصري العربي 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار الكويت الوطني 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

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