‎العملات الاجنبية.. اطلع على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري1-4-2025

سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 إبريل 2025، الذي يُوافق ثاني أيام عيد الفطر، عند نفس المستويات التي وصل إليها بعد ارتفاعه في 7 بنوك يوم الخميس الماضي، وفقًا لأحدث بيانات القطاع المصرفي.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع، وفيما يلي ينشر موقع الموجز في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 ابريل 2025 مقابل الجنيه المصري في الأسواق.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل الدولار اليوم أعلى سعر للشراء عند 50.55 جنيهًا، بينما بلغ أدنى سعر للبيع 50.60 جنيهًا، سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع، بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع، سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع، سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع، وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك، حيث عرض أعلى سعر للدولار عند 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك مصر 50.52 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك مصر 50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

يتداول سعر الدولار اليوم أمام اليورو عالميًا عند مستوى 0.93 يورو للشراء.

سعر الدولار مقابل اليورو

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الريال السعودي عالميًا 3.75 ريال سعودي للشراء.

سعر الدولار اليوم

سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

تعتبر أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي يتابعها المستثمرون، خاصة في فترات الأعياد والمناسبات الرسمية، اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، وتزامنًا مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، سجل البنك المركزي المصري سعر اليورو عند 54.46 جنيهًا للشراء و54.6152 جنيهًا للبيع، مع انخفاض طفيف بنسبة 0.0188% للشراء و0.0138% للبيع، من جهة أخرى، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو عند 54.2604 جنيهًا للشراء و54.6362 جنيهًا للبيع، مع زيادة طفيفة بنسبة 0.0322% للشراء و0.0324% للبيع.

سعر الدولار اليوم

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