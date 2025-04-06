الاجازات الرسمية 2025.. أبرزها شم النسيم وعيد الأضحى

مع انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، بدأ كثير من الموظفين يتطلعون لمعرفة موعد أول إجازة رسمية قادمة في عام 2025، لاسيما مع رغبتهم في التوفيق بين التزامات العمل وحياتهم الخاصة.

الإجازات الرسمية 2025

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل،

وفقًا لما أقرته الحكومة المصرية من جدول رسمي للإجازات، وبحسب أحكام قانون العمل، يحصل العاملين في الدولة على إجازات مدفوعة الأجر في بعض المناسبات الدينية والوطنية التي يُعلن عنها من قبل مجلس الوزراء.

إجازة شم النسيم

إجازة شم النسيم

وتأتي إجازة شم النسيم كأول عطلة رسمية عقب عيد الفطر، وتوافق يوم الإثنين 21 أبريل 2025، لتكون بداية لسلسلة من الإجازات المقررة على مدار العام، والتي تأتي تواريخها على النحو التالي:

الإجازات المقررة على مدار العام

عيد تحرير سيناء الجمعة 25 أبريل

عيد العمال الخميس 1 مايو

عيد الأضحى المبارك من الخميس 5 يونيو حتى الاثنين 9 يونيو

رأس السنة الهجرية الخميس 26 يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو الاثنين 30 يونيو

ثورة 23 يوليو الأربعاء 23 يوليو

المولد النبوي الشريف الخميس 4 سبتمبر عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر الاثنين 6 أكتوبر

وبذلك يصل إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية في عام 2025 إلى 12 يومًا، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الجهات الرسمية المختصة.

وبالرغم من أن هذه العطلات تعطى لجميع العاملين بالدولة، لكن هناك بعض الفئات المستثناة منها نتيجة طبيعة وظائفهم الحيوية التي تتطلب استمرار العمل دون توقف، وذلك من أجل تقديم خدمات أساسية لا غنى عنها.

الفئات التي لا تُطبق عليها الإجازات الرسمية

وبحسب المادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يجوز تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية إذا استدعت الضرورة، على أن يُمنح أجرًا مضاعفًا بالإضافة إلى أجره الأساسي.

ومن أبرز الفئات التي لا تُطبق عليها الإجازات الرسمية:

الفرق الطبية داخل المستشفيات، عناصر الشرطة، الصحفيون، عمال المخابز، موظفو محطات الوقود، فرق الإسعاف والطوارئ، العاملون في قطاع النقل والمواصلات، أفراد الدفاع المدني، موظفو المياه والصرف الصحي، العاملون في شركات الكهرباء.

وهذه الفئات تشكب عصب الخدمات اليومية التي لا يمكن توقفها، لذلك يستمر عملهم حتى في أيام العطلات، تقديرًا لدورهم الحيوي في المجتمع.

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