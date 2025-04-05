تعرف على أسعار تذاكر مسرحية "سجن النسا" بعد نجاحها في عيد الفطر

شهدت محركات البحث زيادة كبيرة في البحث عن عرض مسرحية "سجن النسا" ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك، وأسعار تذاكر العرض، حيث أصبح معرفة تكاليف الحضور للمسرحية من أولويات الجمهور والمشاهدين في مصر والوطن العربي، وذلك وسط ترقب كبير للاستمتاع بالعرض الذي يعرض على خشبة مسرح السلام.

يرصد الموجز أسعار تذاكر مسرحية سجن النسا وتفاصيلها فيما يلي:

مسرحية سجن النسا

تفاصيل أسعار تذاكر مسرحية سجن النسا

تتميز مسرحية "سجن النسا" بتنوع أسعار تذاكرها لتناسب جميع الفئات الاجتماعية، حيث تم تقسيم التذاكر إلى ثلاث فئات: الأولى بسعر 57 جنيهًا، الثانية 82 جنيهًا، والثالثة 107 جنيهًا، هذه الأسعار تجعل الحضور متاحًا لأكبر شريحة من الجمهور الراغب في متابعة العرض المميز.

نجاح جماهيري ومواصلة عروض سجن النسا

منذ انطلاق عرض المسرحية في ثاني أيام عيد الفطر، حققت "سجن النسا" نجاحًا كبيرًا على مستوى الحضور، حيث رفعت شعار "كامل العدد" طوال هذه الفترة.

تقدم العروض يوميًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، عدا يوم الثلاثاء، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة بمصر احتفالًا بعيد الفطر 2025.

أبطال مسرحية سجن النسا

مسرحية "سجن النسا" مأخوذة عن رائعة الكاتبة فتحية العسال، وتضم مجموعة من الفنانات المتميزات مثل: هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، وغيرهن من النجوم. بالإضافة إلى أن العمل يتضمن مشاركة هبة سليمان في التمثيل والغناء.

ومن المبدعين الذين ساهموا في إبداع العرض، كتب الأشعار أحمد الشريف، ووضع الألحان محمد عزت، وصممت الأزياء سارة شكري، بينما قام محمود صلاح بتنفيذ الديكور، ومحمود الحسيني بالإضاءة، محمد بيلا للاستعراضات.

مسرحية سجن النسا

القضايا الإنسانية في أحداث مسرحية سجن النسا

تدور أحداث مسرحية سجن النسا، حول مجموعة من النساء السجينات، حيث تُعرض تجاربهن المختلفة في قضايا مثل القتل، السرقة، تجارة المخدرات، والتحرش، وحتى الأبرياء منهن.

تعكس المسرحية معاناة النساء في المجتمع، وتسلط الضوء على قضايا المرأة المسحوقة والمنتهكة حقوقها، مما يجعلها من الأعمال الفنية الهادفة التي تحظى بإقبال كبير من الجمهور.

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