شمس وقمر.. مسرحية كوميدية تجمع منة شلبي وبيومي فؤاد في عيد الفطر

ضمن احتفالات عيد الفطر، يستعد المسرح العربي في جدة لاستقبال العرض المسرحي المنتظر "شمس وقمر"، الذي يضم نخبة من نجوم الفن، على رأسهم النجمة منة شلبي والفنان الكوميدي بيومي فؤاد. يُعرض العمل ابتداءً من ثالث أيام العيد، ليكون واحدًا من أبرز الفعاليات الترفيهية للعائلات خلال هذه المناسبة السعيدة، ويرصد الموجز تفاصيل .

حبكة كوميدية مشوقة تناسب جميع الفئات

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تمتزج الضحكات مع المواقف المشوقة لتقديم تجربة فنية ممتعة تناسب جميع أفراد العائلة. يعتمد العرض على أداء متميز من فريق العمل، مما يضمن للجمهور أمسية مليئة بالترفيه والمرح.

أبطال المسرحية وتألق النجوم على الخشبة

المسرحية من بطولة منة شلبي وبيومي فؤاد، إلى جانب نخبة من الفنانين، منهم:

محمود الليثي

محمد عبد العظيم

دنيا سامي

ألحان المهدي

مصطفى البنا



ويشارك في إنتاج هذا العمل الضخم المنتج حمادة إسماعيل، بينما كتب النص المسرحي المؤلف محمد عز، وأخرجه عمر المهندس، مما يضمن تقديم عرض متكامل من حيث الحبكة الفنية والأداء الإبداعي.

عرض مسرحي ضخم في أجواء احتفالية

يُعد "شمس وقمر" من بين الإنتاجات المسرحية الضخمة لهذا الموسم، حيث يجمع بين ديكورات مبهرة، وأداء احترافي، وإخراج متقن، مما يخلق أجواء مسرحية فريدة لا تُنسى. من المتوقع أن يحظى العرض بإقبال واسع من الجمهور الذي يبحث عن تجربة ترفيهية مميزة خلال العيد.

تجربة فريدة لمحبي المسرح العربي

يأتي هذا العمل ليعزز من مكانة المسرح العربي في المشهد الفني السعودي، حيث يسعى إلى تقديم تجربة مسرحية راقية تتماشى مع تطلعات الجمهور في المملكة. العرض فرصة مثالية لمحبي الكوميديا والمسرح للاستمتاع بأداء نخبة من الفنانين المبدعين في أجواء احتفالية مميزة.

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